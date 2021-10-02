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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Benzer sıkıntılar yaşanabilir

02 Ekim 2021 Cumartesi - 19:50 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 19:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Heyeti'nin kabulünde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 
 
Normalleşmeyle beraber salgının sebep olduğu tahribatlar gün yüzüne başlıyor. Son günlerde İngiltere'den yansıyan manzaralar örneklerden sadece biridir. Zaman geçtikçe buna benzer sıkıntıların diğer ülkelerde de yaşanması kuvvetle muhtemeldir. 
 
Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır.

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