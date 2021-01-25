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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret

İHA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 22:27 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 22:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.


Elazığ’da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü. Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan Hafız Abdullah Nazırlı v Fethi Sekin Mehmet Zeki Sekin
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