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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:51 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Hizmet Binası Açılışı'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının  dünya ekonomisinde çok ciddi küçülmeye yol açtığı bir dönemde Türkiye'nin olumlu  yönde ayrışacağına inandığını belirterek, "Nitekim açıklanan her veri bu  iddiamızı teyit ediyor. Ülkemizin sadece toparlanma değil, onun da ötesinde çok  büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.  Ekonomimize kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu  - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde yaptığı  konuşmada, açılışı yapılan binanın ülkeye, şehre ve millete hayırlı olmasını  diledi.
 
Erdoğan, bünyesinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali Suçları  Araştırma Kurulu ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi gibi birimlerin yer aldığı  eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.
 
Dünya ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'un,  açılışı yapılan bina ile konumunu daha da pekiştireceğine inandığını dile getiren  Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası Türkiye ile birlikte İstanbul'un da  cazibesinin artacağını söyledi.
 
 
Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı  işletilmesinin öngörülebilirliğin temel şartı olduğuna işaret eden Erdoğan,  "Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir hukuk devleti olduğunu bu alanda da  göstermekte kararlıyız. Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları,  ön yargılı yaklaşımları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz.  Yatırım yapmak, kazanç sağlamak, çalışmak, üretmek için çaba gösteren herkesin  yanında olmak tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte temel görevimizdir." diye  konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamları başta olmak üzere pek çok  konuda ülkeyle ilgili tahminlerin, hep fiili gerçekleşmelerin gerisinde  kalmasının, potansiyelin zenginliği sayesinde olduğunu vurgulayarak, şunları  kaydetti:
"Salgının dünya ekonomisinde çok ciddi küçülmeye yol açtığı bir  dönemde Türkiye'nin olumlu yönde ayrışacağına inanıyoruz. Nitekim açıklanan her  veri bu iddiamızı teyit ediyor. Ülkemizin sadece toparlanma değil, onun da  ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye  başladı. Ekonomimize kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam  ediyoruz. Son olarak 2018 ağustosunda maruz kaldığımız kur, faiz, enflasyon  saldırısının önünü aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla kısa sürede  kestik."
 
 
"Ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminin çalışmalarının ve emeklerinin  karşılığının görülmesini sadece birkaç ay ötelediğini aktararak, bu süreçte  sanayiciden esnaf ve sanatkara, çalışanlardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kadar  toplumun her kesiminin yanında olduklarını söyledi.
 
Sosyal koruma kalkanı olarak adlandırdıkları destek programlarıyla  doğrudan milletin cebine aktarılan kaynak tutarının 24 milyar lirayı geçtiğini  belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin süresini uzatarak  salgın sonrası dönemde de çalışanlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Son  olarak özellikle salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı  aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Küresel düzeyde yeniden düzenleneceği  anlaşılan siyasi ve ekonomik yapı konusunda Türkiye gerçekten avantajlı bir yerde  duruyor. Daha salgın dönemi bitmeden dünyanın dört bir yanından alternatif üretim  ve tedarik kanalları için ülkemizdeki firmalarla temasa geçilmeye başlandı.  Devlet olarak tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla girişimcilerimizin, iş  dünyamızın dinamizmini destekliyoruz."
 
 
"Türkiye'nin salgın sürecinden güçlü çıkması birilerini rahatsız  etti"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tabii özellikle de Türkiye'nin  salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü şekilde  çıkması hemen birilerini rahatsız etti." diyerek, şöyle konuştu:
"Avrupa Birliğinin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya  hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarıda  bırakması bu rahatsızlığın işaretidir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin  demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar. Biz bir  kaybedersek onların kaybı beş olacaktır, on olacaktır. Böylesine çarpık bir  hesabın uzun müddet sürdürülebilmesi mümkün değildir. Özellikle turizmde,  Türkiye'nin sağlık dahil her alanda verebileceği hizmetlerle yarışabilecek bir  başka millet tanımıyoruz. Elbette bu konuda daha ilkeli davranan ülkeler de var.  Mesela İngiltere. Türkiye'yi karantinadan muaf tutarak attığı olumlu adımla her  iki ülkenin de kazanacağı bir iklim tesis etti. Bu bakımdan Sayın Boris Johnson'a  özellikle milletim adına teşekkür ediyorum. Avrupa başta olmak üzere, diğer ülkelerin de en kısa sürede aynı yaklaşımı benimseyeceklerini ümit ediyorum.  Almanya da şu anda bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanım ve Kültür Turizm Bakanımın  da ziyareti sonrası onlar da bu konuyla ilgili olumlu adım atacaklarını  açıkladılar, ifade ettiler."
 
 
Normalleşme takviminin genişlediği haziran ayında her alanda oldukça  güçlü bir canlanma yaşandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Haziranda sanayideki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 36 daha  fazla gerçekleşti. İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranları 65,8'e kadar  çıktı. Ekonomik güven endeksi 73,5 ve reel kesim güven endeksi 89,8 seviyesine  geldi. Satın alma yöneticileri endeksi haziranda son 28 ayın zirvesi olan 53,9'a  yükselerek ekonomik faaliyetlerdeki genişlemeyi teyit etti. Bu veriyle G-20  ülkelerinin tamamını geride bıraktık. Bir diğer önemli gösterge de müteşebbislik  iştahını gösteren sanayi sicil verileridir. Bu yılın ilk yarısında sanayi  siciline 7 bine yakın yeni işletme kaydoldu. Sadece haziran ayında 1421 yeni  sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91 daha  fazladır. Yılın ilk 6 ayında Kocaeli, Manisa Muradiye, Kütahya Seramik, Antalya  Korkuteli Mermer İhtisas, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Hakkari Yüksekova organize  sanayi bölgeleri kuruldu."
 
"Ülkemizde organize sanayi bölgesi sayısı 320'ye ulaştı"
Durmadan çalışmaya hızla, kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan  Erdoğan, "Böylece hem ülkemizde organize sanayi bölgesi sayısı 320'ye ulaştı hem  de bu imkana sahip olmayan ilimiz kalmadı. Organize sanayi bölgelerimizde yılın  ilk yarısında 583 yeni fabrika üretime geçti. Bu fabrikalar için sanayicilerimiz  10 milyar liraya yakın yatırım harcaması yaptı. En çok teşvik belgesi de haziran  ayında düzenlendi. Yılın ilk ayında geçen seneye göre yüzde 14'lük bir artışla 84  milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar  tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş alanı ortaya çıkacak."  diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı haziranda bir önceki aya göre yüzde  36, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 15,8 artırdıklarını belirterek,  "Üstelik bu başarıları dünyanın büyük bölümünde salgının tüm hızıyla sürdüğü bir  dönemde elde ettik. Dünya bu salgının üstesinden geldikçe ihracatçılarımızın  önünde yeni pazarların açılacağını şimdiden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte  kararlıyız"
Enflasyonu 2018 Ekim'deki yüzde 25 seviyesinden geçen yıl sonu  itibarıyla yüzde 11,8 düzeyine kadar gerilettiklerini anımsatan Erdoğan, "Şu anda  da yıllık yüzde 12,6 seviyesinde olan enflasyonu, en kısa sürede tek haneli  rakamlara düşürmekte kararlıyız ve bunu da başaracağız." dedi.
 
İstanbul Borsası endeksinin 116 bin ile oldukça iyi bir performans  gösterdiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Faizlerdeki düşüş, otomobilden konuta, tüm piyasalarda belirgin bir  canlandırmayı da beraberinde getirdi. Bakın şu anda özellikle konut satışlarında  ciddi bir patlama var. Otomotiv sektöründe ciddi bir patlama var. Sulamadan  enerjiye, ulaşımdan sağlığa geniş bir alanda ardı ardına yaptığımız açılış  törenleri de ülkemizin kalkınma mücadelesindeki azmin ifadeleridir. Önümüzde  hizmete hazır hale gelmiş eserleri tüm yaz ve sonbahar boyunca sürecek bir açılış  takvimi var. Durmak yok yola devam. Bu parolayla ülkemize ve milletimize  yaptığımız hizmetleri kesintisiz sürdürmekte kararlıyız."
 
"Bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 sebebiyle sembolik bir tören  yaptıklarını, salgın olmasaydı şu anda salonun tıklım tıklım dolacağını dile  getirdi.
 
Bugün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin açılışını da sembolik  bir törenle yaptıklarını, Kovid-19 salgını olmasaydı oraya da binlerce insanın  geleceğini ifade eden Erdoğan, hastanenin Anadolu yakası için bambaşka bir  gösterge sebebi olduğunu söyledi.
 
Kısa bir süre önce de Sancaktepe'de 1008 odalı bir hastane açılışı  yaptıklarını, bunların ardı ardına devam ettiğini kaydeden Erdoğan, dün de Konya  Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamalarını hizmete aldıklarını hatırlattı.  Erdoğan, "Sular şırıl şırıl akıyordu. 'Su medeniyettir.' anlayışımızı Konya'nın  kurak ovalarında sulamayla hayata geçirdik." dedi.
 
Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'de "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı  vardır." buyrulduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"83 milyon her birimiz kendi içimize sımsıkı sarılacak ve çok  çalışacağız ki ülke olarak hedeflerimize ulaşabilelim. Milletimin her bir  ferdinde taşı sıksa suyunu çıkarak güç, azim ve kararlılık olduğunu biliyorum.  İstiklalimize, istikbalimize, kazanımlarımıza sahip çıkmak için bu gücümüzü tam  kapasite kullanmamızın gerektiği bir döneme giriyoruz. Geçmişte bu milleti ya  birbirine düşürerek ya siyasi ve ekonomik krizlerle oyalayarak ya teröre boğarak  önüne gelen fırsatlara yönelmesini önlemişlerdi. İnşallah bu defa  başaramayacaklar. Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içeride ve dışarıda ne kadar  uğraşırlarsa uğraşsınlar bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar."
 
"Türkiye düşmanlarını birer birer tepeleyerek bugünlere geldik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 18 yıldaki istikrarlı yükselişi  sayesinde cumhuriyet tarihinin tamamında yapılan hizmetlerin 5-10 katının  yapılabildiğini söyledi.
 
Bu tabloyu bozmak için pek çok teşebbüste bulunulduğunu belirten  Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sokakları karıştırmaktan terör örgütlerini harekete geçirmeye, darbe  teşebbüsünden ekonomimize tuzak kurmaya kadar her yolu denediler. Hamdolsun  milletimiz özellikle son 7 yıldır bu amaca matuf yapılan tüm hamleleri boşa  çıkardı. Biz de Allah'ın yardımı ve milletimizden aldığımız güçle Türkiye  düşmanlarını birer birer tepeleyerek işte bugünlere kadar geldik. Ülkemiz yakın  tarihinde görülmedik ölçüde güçlü bir bölgesel aktör haline geldi. Küresel güç  değerlendirmelerinde ülkemizin konumu her geçen yıl yükseliyor. Şimdi büyük ve  güçlü Türkiye hedefine her zaman olduğundan daha yakınız. Ülkemizi 2023'e sağ  salim ulaştırdığımızda artık Türkiye'yi durdurulamaz bir güç haline getirmiş  olacağız. İnşallah evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını rahatça hayata  geçirebilecekleri bir ülkeyi miras olarak bırakacağız. Yeter ki birliğimize,  beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki ezanımızda, bayrağımızda,  vatanımızda, devletimizde sembolleşen değerlerimizden taviz vermeyelim. Yeter ki  'Kim var?' diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan 'Ben varım.'  diyebilecek bir gençlik yetiştirebilelim. Emin olun gerisi çok kolaydır."
 
Konuşmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti.
 
Binanın açılış kurdelesini Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı  Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve diğer davetliler  kesti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından yaptığı konuşmada şunları  söyledi:
"Bu muhteşem güzel eser Başbakanlığım döneminde İstanbul Finans  Merkezi olarak buraları ilan ettiğim zaman birileri buna inanmamıştı. Çok zaman  kaybettik. Şimdi İstanbul Finans Merkezinin ilk tamamlanmış eserini bugün bu  şekilde açıyoruz. Ardından da Merkez Bankasından Ziraat Bankasına diğer bankalara  varıncaya kadar hepsi şu anda yükseliyorlar. Bunlar bittiği anda da bu bölge  tamamıyla gerçekten dünyada nadide bir finans merkezi olarak dünyaya göz  kırpacak. Burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek. Rabb'im hayreylesin.  İnşallah o günü de birlikte yaşamayı da bizlere nasip etsin."
 
Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili  Ravza Kavakcı Kan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.  Törende, açılışı yapılan Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı  Ataşehir Hizmet Binasının tanıtımına ilişkin video gösterildi.
 
Törene katılan misafirler sosyal mesafeye dikkat ederek, maskeli  oturdu.
 
 
 
 

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