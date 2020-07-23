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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Erzurum Kongresi' mesajı

DHA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 20:50 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 20:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturumuzun nüvesini oluşturan kararların alındığı Erzurum Kongresi, aziz milletimizin bağımsızlığına olan tutkusunun da bir vurgusudur" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturumuzun nüvesini oluşturan kararların alındığı Erzurum Kongresi, aziz milletimizin bağımsızlığına olan tutkusunun da bir vurgusudur. Alınan kararların mahiyeti ve kapsamı itibarıyla büyük bir milletin geleceğinin planlandığı, ilelebet yaşayacak bir devletin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, büyük Türk milleti için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Erzurum Kongresi, tüm dünyaya Türk milletinin varlığını ve birliğini gösterirken, istiklal kararlılığımızı vurgulayarak, Kurtuluş Savaşının nihai hedefinin tam bağımsızlık olduğunu ortaya koymuştur. Milli güçlere, milletin topyekûn mücadelesine ve Milli Meclis'e dair önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi, yerlilik ve millilik konusunda devletimizin ve milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi'nin 101'nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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