Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN KUTLAMA

BAKAN ALBAYRAK'TAN TEBRİK MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , KKTC'de seçimleri kazanan Tatar'ı tebrik etti. Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;

KKTC’de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.