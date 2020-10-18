Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Erdoğan, iletisinde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.
BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN KUTLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kutladı. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. #KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız" dedi.
BAKAN ALBAYRAK'TAN TEBRİK MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KKTC'de seçimleri kazanan Tatar'ı tebrik etti. Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;
KKTC’de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı KKTC'deki seçimler sonrası "Başbakan Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz" mesajını yayımladı.