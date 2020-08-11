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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

11 Ağustos 2020 Salı - 22:40 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 23:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce katledilen Eren Bülbül'ün, şehadetinin üçüncü yılında kanını yerde bırakmadıklarını belirterek, "Ama acısı hala yüreğimizde." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11  Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren  Bülbül'e ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Paylaşımında Bülbül'ün "İyi ki varsın Eren" yazılı fotoğrafına da yer  veren Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça  katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde.  Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm  şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK
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