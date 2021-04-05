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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili flaş açıklama!

05 Nisan 2021 Pazartesi - 18:15 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 18:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe imalı bildiriyle ilgili konuşarak, "Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapıyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: 
 
'ART NİYETLİ BİR GİRİŞİMDİR'
 
Az önce yaptığımız toplantıda 2 gündür ülkemizi meşgul eden meselenin tartışmalarını ayrıntılarıyla değerlendirdik. Bir gece yarısı yapılan bu eylem yönetimi tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Hiçbir emekli kamu görevlisinin de topluca bu teşebbüs etme hakkı yoktur. Biz bu amirallerin, diplomatların son dönemde Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar verdiğimiz mücadelede bir araya gelerek ülkemiz için destek bildirisi yayınladığını görmedik. Yine bunların, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer aldığını görmedik. 
 
Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Buradakilerin bir kısmı çeşitli mecralarda dile getirmektedir. Hiçbirine yaptıkları açıklamalardan dolayı her hangi bir soruşturma açılmış değildir. 
 

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