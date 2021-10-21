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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşük gelirliye müjde: Kademeli su tarifeleri uygulanacaktır

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 15:47 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birinci Su Şurası'na canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan, "Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrole ve karbon  yakıtlara sahip olmak için yapılan mücadelenin artık su alanında olacağını  belirterek, "Önümüzdeki 100 yılın en stratejik değeri olan su kaynakları  üzerindeki baskı, her geçen yıl daha da artacaktır. Su kaynaklarımızı tükenme  sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih  olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir." dedi. 
 
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası'na canlı bağlantıyla  katıldı.
 
Toplantının, Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nın kapanış programı  olduğunu hatırlatan Erdoğan, iklim değişikliği ve buna bağlı tabiat olaylarının  gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde gerçekleşen bu çalışmayı isabetli  bulduğunu söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyette suyun hayat olduğunu, insanlık için  hayati öneme sahip suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeğinin de asla  unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar  kilometreküptür. Bunun sadece yüzde iki buçuğu tatlı sudur. Tüm bu su kütlesinin  insanoğlunun erişebildiği kısmı ise yalnızca 10 binde 2'ye tekabül etmektedir.  Geçtiğimiz dönemde petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için yapılan mücadele  artık su alanında yapılacaktır. Önümüzdeki 100 yılın en stratejik değeri olan su  kaynakları üzerindeki baskı, her geçen yıl daha da artacaktır. Sadece şu basit  karşılaştırma dahi karşımızdaki tablonun vahametini göstermeye yeterlidir." diye  konuştu.
 
Dünya nüfusu 1960'ta 3 milyar iken bugün 8 milyara yaklaştığını  belirten Erdoğan, nüfus ve dolayısıyla tüketim bu kadar artarken dünyaya düşen  yağış miktarının aynı olduğunu, değişmediğini kaydetti.
 
Erdoğan, ayrıca kullanılabilir temiz su kaynaklarına ihtiyaç giderek  çoğalırken hızlı tüketim ve kirliliğin etkisiyle kullanılabilir temiz su  kaynaklarının hızla azaldığını vurgulayarak, "Dünya Su Kalkınma Raporu  tahminlerine göre, 2050 yılında yaklaşık 6 milyar insanın yeterli temiz suya  ulaşamayacağı öngörülüyor." dedi.
 
İklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık, seller ve orman  yangınlarının su kaynaklarını kalite ve miktar yönünden etkilediğini ifade eden  Erdoğan, gıdanın kaynağı olan tarım sektörünün suyun yüzde 70'ten fazlasını  tükettiğini dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan en çok tarımın etkilenmesinin de  gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi Türkiye su zengini bir ülke  değildir. Bilimsel çalışmalar, halen kişi başına yıllık 1340 metreküp olan  kullanılabilir su miktarımızın 2020 yılında 1116 metrekübe kadar düşeceğine  işaret ediyor. Yıllık ortalama yağış miktarımız da dünya ortalamasının  altındadır. İklim değişikliği senaryolarında ülkemizin güney kesimlerinde kış  yağışlarının yüzde 5 ile yüzde 20, yaz yağışlarının da yüzde 10 ile yüzde 40  arasında azalabileceği öngörülmektedir. Bu tablo zaten çok zengin olmadığımız  kullanılabilir su potansiyelimizin ilerleyen zamanlarda daha da azalacağını  gösteriyor. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli  kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline  gelmiştir. Ülke olarak suyumuzun yani geleceğimizin parmaklarımızın arasından  akıp gitmesine izin vermemek için tedbirimizi aldık, almaya devam ediyoruz."
 
"Depolanabilen su miktarımızı 180 milyar metrekübe çıkardık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 9 yılda yapılan çalışmalarla tarımı ve suyu  popülist yaklaşımlardan uzak, gerçekçi, planlı ve programlı politikalarla sağlam  bir zemine oturttuklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Medeniyetimizin hayat kaynağı olduğunun bilinciyle suyu verimli  kullanan, doğru yöneten ve su gibi aziz milletimizle en iyi şekilde buluşturan  projelere ağırlık verdik. Su alanında bugünkü rakamlarla toplam 284 milyar  liralık yatırım yaparak 8 bin 696 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen  ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla olan 600 barajımızda  toplam 45 milyar metreküp suyu depoladık. Böylece toplamda depolanabilen su  miktarımızı 180 milyar metrekübe çıkardık. Aynı dönemde yaklaşık 20 milyon dekar  alanı sulamaya açarak sulanan tarım alanını 67 milyon dekara ulaştırdık.  Tamamladığımız 1457 tesisle bereketli Anadolu topraklarını modern sulama  sistemlerine kavuşturduk. Sulamaya açılan alanlardan yılda 60 milyar lira zirai  gelir artışı sağlayarak hem üreticimize hem de ekonomimize önemli bir kazanç  temin ettik. Ayrıca kullanılmış suların arıtılarak tarım başta olmak üzere  yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımıza hız verdik."
 
"Temiz enerji kaynaklarını harekete geçirmek için 589 hidroelektrik  santralini hizmete aldık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu ulaştırmada bugüne kadar 253  adet projeyle 5 milyon hektar arazideki işlemleri tamamladıklarını belirterek,  halen 3,4 milyon hektar alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
 
Bu sayede su kullanımını ve üretim girdilerini azaltarak verimin  artmasına katkı sağladıklarını ifade eden Erdoğan, yerli ve temiz enerji  kaynaklarını harekete geçirmek için 589 adet hidroelektrik santralini hizmete  aldıklarını aktardı.
 
Şehirlerde içme suyu sıkıntısı yaşanmasın diye 81 İl İçme Suyu Eylem  Planı'nı hazırladıklarını anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde 41 milyon  vatandaşımıza yıllık 2,7 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet  bu yatırımlar yapılmasaydı şu kurak dönemde 44 ilimiz, 2020 ve 2021 yıllarında  kısmen veya tamamen susuz kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Ülke genelinde  devam eden 90 adet içme suyu projesi ile 18 milyon nüfusu daha yıllık ilave 1,8  milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız. Mevcut 10 bin 109 taşkın koruma  tesisimizin yarısı son 19 yılda hizmete alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal  güvenliği sağlanmış, tarım arazilerimizi taşkın zararlarından koruduk.
 
Sadece ülkemizle kalmadık, Afrika'da da önemli su yatırımları  gerçekleştirdik. Afrika'da bugüne kadar açtığımız 512 adet sondaj kuyusu ile 2  milyona yakın insanı temiz içme ve kullanma suyu ile buluşturduk. Özellikle  Suriye'de güvenlik ve insani yardım faaliyeti yürüttüğümüz bölgelerde açtığımız  143 su kuyusu ile 1,5 milyona yakın kardeşimizin ihtiyacının karşılanmasına  katkıda bulunduk."
 
Suyun geleceğini konuştukları, hedefleri ve alınacak tedbirleri ortaya  koydukları Su Şurası'nın sonuç belgesini birazdan özetle açıklayacağını belirten  Erdoğan, 19 yıl boyunca su alanındaki amaçlarının her bir vatandaşın temiz suya  erişimini sağlamak, bereketli toprakları su ile buluşturmak, su kaynaklarını  korumak ve verimli kullanmak olduğunu, şimdi de suyun geleceğini planladıklarını  ve yol haritasını oluşturduklarını ifade etti.
 
 Şurada 11 ayrı çalışma grubunda su ile ilgili tüm konuların çalışılıp  kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınarak  belirlendiğini belirten Erdoğan, çiftçilerden sivil toplum kuruluşlarına,  akademisyenlerden su kullanıcılarına kadar tüm tarafların sürece dahil olmasının  sağlandığını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı, 7 ay süren yoğun çalışma sonunda  belirlenen 28 maddelik Su Şurası Sonuç Bildirgesi şöyle:
"Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Havza Bazlı Su Verimliliği Eylem  Planları hazırlanacaktır.
 
Belediyelerce içme suyu sistemlerinde yüzde 35 seviyesinde olan su  kaybı oranı yüzde 25 seviyesinin altına indirilecektir. Sürdürülebilir su  hizmetleri sağlanabilmesi amacıyla 2023 yılından itibaren tam maliyet esaslı su  ve atık su fiyatlandırması ile ilgili çalışmalara başlanacaktır.
 
Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifeler ile düşük  gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır.
 
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atık suların uygun kaliteye  getirilerek tarımsal sulama başta olmak üzere yeniden kullanımı sağlanacaktır.
 
Su yönetiminde havza bazlı ve bütüncül yapılanmanın güçlendirilmesi  maksadıyla 2023 yılına kadar gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
 
Mevcut su kaynaklarımızın korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir  idaresinin temini için 25 havzayla ilgili yönetim planları tamamlanarak  uygulamaya konulacaktır. Böylece su ile ilgili bütün faaliyetlerde havza yönetim  planlarına uyulması temin edilecektir.
 
Su yönetimindeki hukuki boşlukları ortadan kaldıracak AB mevzuatıyla  uyumlu bir su kanunu hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır.
 
Suyun sürdürülebilir, etkin, verimli ve bütüncül kullanımı ile su  kaynaklarının korunmasının izlenmesine ilişkin strateji ve politikalar, bütün  ulusal planlarda yer alacaktır.
 
İçme suyu arıtma tesisleri, suyun karakteristik özellikleri ve bölgeye  uygunluğu dikkate alınarak projelendirilecek ve işletilecektir.
 
Kaynaktan musluğa su güvenliği planlarının hazırlanması ve uygulanması  özellikle de uygulamaya geçilmesi sağlanacaktır.
 
Atık su arıtma tesisleri, geri kazanım potansiyeli ve deşarj edildiği  alıcı ortamın kullanım maksatları dikkate alınarak nehir havzası yönetim planları  uyumlu bir şekilde projelendirilecektir.
 
Su kaynaklarımızın kalitesini korumak için alıcı ortam bazlı deşarj  sistemlerine geçilecektir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın kalite ve miktar  olarak korunması, izlenmesi, değerlendirilmesi için mükerrerlikleri önleyecek  şekilde kurumlar arası koordinasyon etkin hale getirilecektir.
 
Ulusal su bilgi sistemi yaygınlaştırılarak verilerin elde edilmesinde  ve paylaşılmasında standardizasyon sağlanacaktır.
 
Paris Anlaşması'nın TBMM'de onaylanmasıyla önem kazanan iklim  değişikliğine uyum faaliyetlerine iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri  analiz edilerek hız verilecektir.
 
Taşkın ve kuraklık yönetiminde kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş  sağlanarak ülkemizdeki tüm havzalarda taşkın ve kuraklık yönetim planları 2023  yılına kadar tamamlanacaktır.
 
Taşkın ve kuraklıkla ilgili tahmin ve erken uyarı sistemleri kurularak  afetler öncesinde gerekli önlemler alınacaktır. Önümüzdeki yıldan itibaren  yapılacak tüm çalışmalarda iklim değişikliklerinin etkileri öncelikli olarak  değerlendirilecektir.
 
Ekonomik olarak sulanabilir arazilerde modern sulama yöntemleri  yaygınlaştırılacaktır.
 
Sulama projelerinde özel sektörü de içine alan yeni finansman  modelleri geliştirilecektir.
 
Havza su potansiyeline göre ürün deseni belirlenerek, suya göre tarım  yaklaşımı esas alınacaktır.
 
Sulama tesislerinin dijital teknolojilerde uzaktan kontrol ve  otomasyon sağlanmak suretiyle tasarruflu su kullanımı hedeflerine ulaşılacaktır.
 
Sulamada enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik tedbirler  artırılacaktır.
 
Ülkemizin özellikle aktif deprem kuşağında olması sebebiyle barajların  emniyetli bir şekilde işletilmesi için gerekli yasal mevzuat geliştirilecektir.
 
Ülkemizin su depolama kapasitesini artırmak için uygun olan yerlerde  baraj yapımına devam edilirken, mevcut barajların ekonomik ömürlerinin uzatılması  için de gerekli önlemler alınacaktır.
 
Yeraltı barajları ve yeraltı suyu suni besleme yapılarının  planlanmasına ve inşasına hız verilecektir.
 
Toplumun her kesiminin su, meteoroloji ve iklim değişikliği okur  yazarlığının geliştirilmesi için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri  gerçekleştirilecektir.
 
İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan afetlere karşı önceden tedbir  alınabilmesi için şehir planlamalarında ve zirai faaliyetlerde meteorolojik  verinin kullanımı artırılacaktır.
 
Yukarı havzalardaki restorasyon amaçlı uygulamalarda mahalli bilgi ve  tecrübe dikkate alınarak tabiat temelli çözümlere öncelik verilecektir.
 
Su yönetimine ilişkin Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ve  geliştirilmesi sağlanacaktır."
 
Bildirgenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Burada bulunan her bir  maddenin altında bulunan hedefler, eylemler ve faaliyetler sıkı şekilde takip  edilecektir." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şura çalışmalarını yürüten Tarım ve Orman  Bakanlığı ile katkı sağlayan tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve özel  sektöre teşekkür etti.
 
 

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