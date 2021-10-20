Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: İş birliğimizi güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına 5 yıl aradan sonra Nijerya'yı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Nijerya halkına, şahsına ve heyetine gösterdiği konukseverlik için teşekkür etti.

Sokoto eyaletindeki bir pazar yerinde 2 gün önce yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve Nijerya halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Buhari ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm veçheleriyle gözden geçirdiklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Münasebetlerimizi her alanda nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunduk. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yapıyor.

D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekovaz ve Afrika Birliği gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya, bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya'nın Afrika kıtasında, barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın tesisi yönünde gösterdiği çabalar takdire şayandır. Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Stratejik ortaklık temelinde şekillenen Afrika'yla ilişkilerimize mevcut ziyaretlerimizle ivme kazandırıyoruz."

"Askeri savunma ve güvenlik konularındaki birliğimizi güçlendiriyoruz"

Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerinin sayısının 43'e ulaştığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21-22 Ekim'de 3. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu İstanbul 'da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık'ta İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız." dedi.

Nijerya ile iş birliğini her alanda daha ileriye taşımada kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmesinden ve Türkiye burslarından faydalanmasından özellikle mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye olarak, dost ve kardeş Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu vesileyle terör hadiselerinde hayatını kaybeden Nijeryalı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Nijerya halkına sabırlar diliyorum. Savunma sanayi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız.