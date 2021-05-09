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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı

AA |  09 Mayıs 2021 Pazar - 0:56 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 0:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam  ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve  Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete  geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan, paylaşımında, "Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm  insanlıktır" başlığıyla şu değerlendirmede bulundu:
 
"Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini  korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere  Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda  bizlere yapılmış demektir. Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız,  ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak  'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz  kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak, dolaylı şekilde destek veren  herkes orada yaşanan zulme ortaktır."
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail
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