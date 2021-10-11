Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Evlatlarımız bizim her şeyimiz, her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için" notuyla bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kız çocuklarıyla çekilen fotoğrafları yer alıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü Paylaşımı
11 Ekim 2021 Pazartesi - 16:06 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 16:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
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