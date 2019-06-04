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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı

DHA |  04 Haziran 2019 Salı - 15:20 | Son Güncelleme : 04 06 2019 - 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü mesajında "Çevre sorunları tüm insanlığın müşterek meselesi olup çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır" dedi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre  sorunları tüm insanlığın müşterek meselesi olup çözümü uluslararası iş birliğini  gerektirmektedir. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde  ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer  olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya  göre, Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
 
Sanayileşme ve modern teknolojideki hızlı gelişmenin, insana doğaya  müdahale etme imkanını sağladığını, sınırsız tüketim hırsı ve tabiat üzerinde  tahakküm kurma isteğinin ise tüm insanlığı ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya  bıraktığını vurgulayan Erdoğan, dünyanın bugün küresel ısınma, kuraklık,  susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok  olması gibi ciddi çevre felaketleriyle mücadele ettiğini bildirdi.
 
Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya  bırakılabilmesinin, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkün  olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre sorunları ise tüm insanlığın  müşterek meselesi olup çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Doğaya  ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde, ecdadımızın mirası,  evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı  unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bu bilinçle, bir yandan hızlı bir büyüme süreci kaydederken diğer  taraftan çevreyi ve ekosistemleri korumaya yönelik düzenlemelere öncelik  verdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası  anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarının bilinciyle her alanda sürdürülebilir  kalkınma ve çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürüttüğünü ifade  etti.
 
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
 
"Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi,  iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak  kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme  yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli  şartlarından biri de çocuk yaşlardan başlayarak vatandaşlarımıza çevre  duyarlılığının aşılanması, tüm insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmış bu tehlikeye  karşı alınacak tedbirleri toplumun tüm bireylerinin benimsemesidir. Doğaya  saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını  toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir. Bu konuda geç kalındığı takdirde  çevre felaketi, kirlilik, hastalıklar, kıtlık, yoksulluk gibi sorunlarla başa  çıkmamız mümkün olmayacaktır. Bu hususta aileler ve eğitimciler başta olmak üzere  hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.
 
Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal  farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha  yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en  kalbi duygularımla selamlıyorum."

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