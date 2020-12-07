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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

07 Aralık 2020 Pazartesi - 11:00 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak ''Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır'' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video ile mesaj gönderdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir.
 

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