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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da toplu açılış töreninde önemli mesajlar

AA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 17:12 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 18:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, "Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir." dedi. Erdoğan, "Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek  katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla  tamamlayarak ellerindeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlı  olduklarını belirterek, "Bu kapsamda Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna  kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı  Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve  Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
 
Diyarbakır Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin GAP'ın en  önemli projelerinden biri olduğunu, bu barajın da içinde yer aldığı Silvan  Projesi'nin sulama kapasitesi itibarıyla da ülkenin Atatürk Barajından sonraki en  büyük tesisi olduğunu belirten Erdoğan, Silvan Projesi'nin kaya dolgusunun  tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı ile birlikte 8 ayrı barajı ve 23  sulama tesisini bünyesinde barındıran 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev  bir proje olduğunu söyledi.
 
Erdoğan, Diyarbakır merkez, Silvan ve Bismil ilçelerindeki mümbit  ovaları sulayacak bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 katlık  artış beklediklerini dile getirerek, bunun da vatandaşların gelirlerinin aynı  nispette yükseleceği anlamına geldiğini ifade etti.
 
İstihdamda sağlayacağı 305 bin kişilik artış ve ekonomiye  kazandıracağı yıllık 2 milyar liraya yakın kazançla bu projelerin Türkiye için de  büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tamamı 14 milyar liralık bir harcamayla hayata geçirilecek olan  Silvan Projesinde henüz yüzde 16'lık bir gerçekleşme sağlanmasını büyük bir kayıp  olarak görüyorum. Bir süre önce başlattığımız yatırımlarda önceliği tamamlanma  aşamasına yakın olanlara verme stratejimizi 2021 bütçesiyle bir adım daha ileri  taşıyoruz. Yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış  projeleri hızla tamamlayarak elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta  kararlıyız. Bu kapsamda Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar  tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. Aynı şekilde bu barajın suyunu  diğer barajlara ve ovalara aktaracak Babakaya ve yer teslimi bugünlerde yapılacak  olan Silvan tünellerini de havzada suyun birikmesine paralel şekilde faaliyete  geçireceğiz."
 
 
"Başlar Barajı 38 bin dekarın üzerinde araziyi sulayacak önemli bir  eserdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hala proje çerçevesinde 263 bin dekar arazinin  sulanmasını sağlayacak tesislerin inşa halinde olduğunu ifade ederek, bu yılın  sonuna kadar 105 bin dekarlık alanda sulama hizmeti verilmeye başlanacağını  söyledi.
 
Projenin diğer safhalarını da hızlandırarak GAP'ın bu sembol eserini  süratle bitireceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün açılışını yapacağımız bir diğer tesis olan Başlar Barajı  yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama hacmine sahip, 38 bin dekarın üzerinde  araziyi sulayacak önemli bir eserdir. Barajımızın sulama tesislerinin yüzde 26'sı  tamamlanmış durumdadır. Kalan kısmıyla ilgili çalışmalar ise sürüyor. Yağmurlama  ve damlama sistemiyle inşa edilen buradaki sulama sistemleri sayesinde yüzde 60'a  varan su tasarrufu yapılacaktır. İlave istihdamı 5 bin kişi, yıllık ilave kazancı  29 milyon lirayı bulacak Başlar Barajı'nın, Bismil ve Silvan'ın köylerine hayırlı  olmasını diliyorum.
 
Açılışını yapacağımız Ergani Barajı 14,5 milyon metreküplük depolama  hacmine sahip, 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak, 2 bin 500 kişiye yakın  ilave istihdam sağlayacak bir eserdir. Sulama tesisleri bu yıl hizmete girecek bu  barajın, Erganili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ergani'mize  kazandırdığımız ve bugün resmi açılışını yapacağımız bir diğer eser de içme suyu  arıtma tesisleridir. Dicle Barajından alınacak suyu, Ergani ilçemize aktaracak bu  tesisin isale hattı 2018'de tamamlanmıştı. Pompa istasyonu ve deponun da  inşasıyla belediye tarafından işletilmeye başlanan bu tesis 9 köyüyle birlikte  ilçemizin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasiteye  sahiptir. Bu tesisin de Ergani'ye hayırlı olmasını diliyorum."
 
 
 

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