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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne videolu mesaj

03 Eylül 2021 Cuma - 22:08 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 22:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum." dedi.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından evlat nöbetinde 3. yıla giren ailelerle ilgili bir video paylaştı. 
 
Erdoğan paylaşımında, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum." ifadelerini kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Diyarbakır Anneleri Recep Tayyip Erdoğan
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