Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bunlar bize yetmez' dedi ve müjdeyi verdi!

Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılık ve askeri ile öne çıkmıştır. Doğu ve batı medeniyetleri ile kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik. Asırlar boyunca hakkaniyetle, vicdanla, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu. Milli mücadelemizi zafer ile neticelendirip, cumhuriyeti kurduğumuzda uzun bir süre kendi meselelerimizle uğraşmak zorunda kaldık, belki bilerek bıraktırıldık.

İHA VE SİHA MESAJI: ARTIK BİZDEN TALEP EDİYORLAR

"BUNLAR BİZE YETMEZ' DİYEREK DUYURDU

Bunlar bize yetmez. Şimdi Hürkuş'umuzu da yapacağız. TSK'mızın buradaki komutanları en basitinden en yüksek teknolojiye sahip olanına kadar neredeyse A'dan Z'ye her ürünün tedarikinde nasıl zorlandığımızı gayet iyi biliyor onlar.

Dünyada 3 ülkenin üretebildiği AKINCI'nın teslimat törenindeydik. Tankından, topuna bomasından tüfeğine kadar dünyadaki muadillerinden çok daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik. Bugüne kadar darbesine kadar her yolu denediler ama başaramadılar.