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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "dijital farkındalık" paylaşımı

11 Haziran 2020 Perşembe - 0:14 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 0:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalığa" dikkati çekti.


Erdoğan iletisinde, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan  izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla  yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin  desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız."  ifadelerini kullandı.
 
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dijital farkındalı
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