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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek ödemelerine ilişkin paylaşım

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 18:56 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın kısıtlamalarında yaşanacak hak kayıplarının önlenmesine yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın  kısıtlamalarını dikkate alarak, hak kayıplarının önüne geçecek önemli  düzenlemeler yapıyoruz." ifadeleriyle, şu bilgilere yer verdi:
 
"İbraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen  çeklerin ödemelerini erteledik. Bu çekler, 1 Haziran tarihinden sonra kalan ibraz  süresi içerisinde tahsil edilecek. Kamu idarelerinin kamu veya özel hukuktan  doğan alacakları hakkında da 30 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında icra ve  iflas takibi başlatılamamasını temin ediyoruz. 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk  gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar, bir başka deyişle ticari borçlar için  icra ve iflas takibi başlatılmasının önüne geçtik. Aynı zamanda bu borçlar için  ihtiyati haciz kararı alınmasını engelliyoruz, başlamış olan takipleri de  durduruyoruz."
 
Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlara destek
 
Öte yandan, 'Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik  desteklerimizi sürdürüyoruz' başlığı ile de şu bilgiler paylaşıldı:
 
"Daha önceden 3 ay süreyle ödemesi gerçekleştirilen 1000 lira gelir  kaybı Desteği ile illere göre 500 ve 750 lira şeklinde verilen kira desteğini,  esnafımıza bir ay daha sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere daha önceden 1000 lira  olarak ödenen nakdi yardımlara, 1100 lira olarak yeniden başlıyoruz ve  "emeklilerimizin ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda 1100 liraya çıkarıyoruz."
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgın kısıtlamaları
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