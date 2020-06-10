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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Derman ve Yiğit bebeklerin ailesine telefon

AA |  10 Haziran 2020 Çarşamba - 19:38 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 19:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede  Cumhurbaşkanı Erdoğan bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden  duyduğu memnuniyeti ifade ederken, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve  çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
 
Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan  sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkan Erdoğan,  devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini  vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman  ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'ne davet etti.
 
Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de  yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit, Sağlık  Bakanlığına ait hava ambulansı ile bugün yurda getirilmişti.
 
  
 

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Cumhurbaşkanı Londra kafaları yapışık
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