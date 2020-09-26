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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı

AA |  26 Eylül 2020 Cumartesi - 20:41 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 20:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te açılışını yaptığı Hacı Ahmet  Ziylan Eğitim Merkezi'nin önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
 
Konuşmasının başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri  gereğince vatandaşlardan mesafeli durmalarını isteyen Erdoğan, "Şu mesafe  kuralına riayet edelim ve arayı açalım. Sıkışık olduğumuz zaman koronavirüs  belasının olduğu böyle bir dönemde bir hayır işleyelim derken bundan şer tebliğ  etmeyelim. Rica ediyorum, lütfen arayı açalım. Mümkün olduğunca mesafe kuralına  uyalım, maskelerimizi takalım." ifadelerini kullandı.
 
TEKNOFEST ve 300 Fabrika Açılış Töreni için Gaziantep'te bulunduğunu  anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantepimiz de çok güzel bir gün yaşadık.  TEKNOFEST'te gençlerimizin icatlarını, keşiflerini yerinde inceleme fırsatı  buldum. Ardından 300 fabrikanın Gaziantep'te açılış törenine katıldık ve şimdi de  Ahmet Ziylan ağabeyimizin yaptırmış olduğu bu güzel külliyenin açılışında  sizlerle bir aradayız. Rabbim hayırlarını kabul etsin, ölmüşlerine rahmet  eylesin." dedi.
 
Gaziantep'in kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden  Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Gaziantep, her zaman bizimle bir arada oldu, bizimle birlikte oldu ve  'Beraber yürüdük biz bu yollarda' dedik, onlar da 'Beraber yürüdük bu yollarda'  dediler. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş  olacağız ve 2023'e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Unutmayın,  Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli. Cumhur İttifakı olarak  dayanışmamız çok önemli. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum. Birbirimizi Allah  için seveceğiz. Bu şekilde de bu yolda devam edeceğiz."
 

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