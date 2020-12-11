11 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.357 0.30 EURO 9,5780 -0.14
USD 7,8940 0.04 ALTIN 464,930 -0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 13:59 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 14:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) dün yaptığı zirvenin aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermediğini belirterek, "Çünkü talepleri haklı değildi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camisi'nden  çıkışta, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirve'sinin sonucu nasıl değerlendirdiği,  bir sonraki zirveye kadar Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlanmasına ve AB ile  ilişkilerin önümüzdeki süreçte nasıl olacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan,  AB'nin dün yaptığı zirvenin aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri  cevabı vermediğini söyledi.
 
Erdoğan, "Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında,  Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi. Doğu Akdeniz'deki  gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların  beklediklerini boşa çıkardı." diye konuştu.
 
Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaların bu sürece yönelik,  bunların yanlışlarını ortaya koyması bakımından çok önemli olduğunu dile getiren  Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sağ olsun Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi  ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar. Şimdi  Mart 2021'de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, orada bu  işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık, net söylemek  durumdayım, oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü Türkiye için  haklı olan bir süreç var. Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim  edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye  vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun, gümrük  muhafiyetine varıncaya kadar. Onun için tabii başta Dışişleri Bakanlığımız olmak  üzere liderler noktasında da görüşmelerimizi yapmak suretiyle temenni ederim ki  bu süreci adil bir şekilde tamamlarız."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın kardeş bir ülke olduğunu ve  Ermenistan'ın 30 yıllık süreç içerisinde işgal etmiş olduğu Azerbaycan  topraklarında Azerbaycanlıların bir işgalin altında olduğunu aktardı.
 
Bu işgal süreci içerisinde Azerbaycanlıların çok sabrettiklerini  vurgulayan Erdoğan, "Bu işgal noktasında Minsk üçlüsü maalesef bekleneni vermedi  ve burada adil bir netice elde edilemedi." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreci kendilerinin de takip ettiklerini  aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama dün Azerbaycan'daki Azeri kardeşlerimizin heyecanı, coşkusu  gerçekten çok ama çok farklıydı. Gerek Azerbaycan lideri İlham Aliyev kardeşim,  değerli eşleri, eşim ve şahsım, tüm heyetimiz orada hakikaten Azerbaycan'la  Türkiye'nin kucaklaşmasının da en güzel örneklerini verdik. Bundan sonraki  süreçte de birlikte atacağımız adımları yapmış olduğumuz anlaşmalarla da teyit  ettik. Bundan sonra da bu süreci kararlı bir şekilde devam ettireceğiz."
 
 
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma  namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali  Camisi'ne geçti.
 
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü  Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan erdoğan cumja namazı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.