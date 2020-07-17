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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 14:07 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna, "Gündemimizde yok. Yine de Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dinleyeceğiz." dedi. Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaya değindi, "Kardeş Azerbaycan'ı asla yalnız bırakmayız" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın  ibadete açılmasına ilişkin yurt dışından gelen tepkilere ilişkin, "Yurt dışından  gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç  egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya  herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz." dedi. 
 
Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın  mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz'daki açılışıyla ilgili davet kısmının  tamamıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ait olduğunu ifade eden Erdoğan, gerekli  olan davetlerin bu kurum tarafından yapılacağını söyledi.
 
Camiye girişlerin kontrollü yapılacağını dile getiren Erdoğan, "Gerek  x-ray gerek fiziki mesafe olsun, camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun,  bunların hepsi şu anda tamamen koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate  alınarak yapılacak. Zaten şu andaki haliyle öyle zannediyorum ki 1000 ila 1500  civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Bu davetlilerin içerisinde  erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. Ama en büyük avantaj, tabii dışarıda  büyük bir açık alana sahip olmak. Dolayısıyla bu açık alanı da en güzel şekilde  inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız değerlendirecek ve açık alanda da  Müslümanlar o gün ibadetlerini yapabilecekler." diye konuştu.
 
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili yurt dışından gelen  tepkilere ilişkin de şunları söyledi:
"Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Tabii olumlu  tepkiler de var olumsuz tepkiler de var. Bunlardan bir kısmı şahsımla zaten  görüştüler. Ben de kendilerine gerekli olan cevapları verdim. Bırakın olumlu  olumsuz, Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç  egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya herhangi bir müdahalede  bulunması söz konusu olamaz.
 
Yani 86 yıl aradan sonra burada müzeden aslına Ayasofya'nın rücu  etmesi, tekrar cami haline dönüşmesi bu milletin en doğal, en tabi hakkıdır. Bu  gerçekleşmiştir. Bunun gerçekleşmesi sadece Türkiye için değil, tüm İslam dünyası  için önem arz eden bir konuydu. Nitekim Meclisimizdeki ortak duruş, o da çok çok  anlamlıydı. Öyle zannediyorum ki bu yara şu anda tedavi edildiği için ve böyle  bir kararı da gerek Danıştay 10. Dairemiz ve gerekse şahsımın onayıyla birlikte  bunun yürürlüğe girmiş olması bizim aslında tarihe bir borcumuzdu ve bu borç ifa  edildi. Bu yerine getirildi."
 
 
"Gençlik yıllarımızın en büyük hayaliydi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin Ayasofya'nın camiye  dönüştürülmesinden memnun olduğunu ve mutlu olduğunu belirterek, şunları  kaydetti:
"Bu bizim birliğimizin, beraberliğimizin ve bir esaret zinciri altında  olan Ayasofya'nın bu esaret zincirinden aslında kurtulmasıdır. Bu zincir aslında  sökülüp atılmıştır. Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu  gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz,  memnunuz. Kimse 'Bu siyasi bir retoriktir, siyasi bir yaklaşımdır.' gibi basit  yaklaşımların içerisine girmesin. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tam  anlamıyla bu ülkede idari olarak bu görevi üstlenmiş olan şu andaki iktidarımızın  ve iktidarımızla birlikte tabii milletimizin bir özlemiydi. Bu özlem yerine  gelmiştir."
 
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp  yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım  atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim  Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
 
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu  belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında  tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an  için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
 
"Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının  hatırlatılması üzerine, "Tabii Ermenistan işgalci. Ermenistan'ın işgali yıllara,  10 yıllara sari." dedi.
 
Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'ın, Ermenistan'ın işgali altında  olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Bu işi  hala çözmemiştir, çözememiştir. Tabii işin bu noktalara da geleceği belliydi.  İşte şu anda da Ermenistan sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında  tutuyor, oralara saldırıları var. Ama bu saldırılar neticesinde de tabii ki  Azerbaycan da şu anda kendilerine düşen, özellikle topraklarının müdafaası adeta  kendi halkının müdafaasına yönelik adımları atmıştır. Bunu atarken de tabii biz  kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan'a sonuna  kadar desteğimizi vereceğiz.
 
Sayın Aliyev ile bu arada görüşmelerimi yapıyoruz. Görüşmelerimi  yaptığım gibi en son dün oradan bir heyeti de Türkiye'ye gönderdiler. Bu heyette  başta Savunma Bakanım olmak üzere kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler  yaptılar. Ben de kendileriyle bir telefon görüşmesi yaptım. Azerbaycan'ın, Azeri  kardeşlerimizin ta Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bugün de yanındayız, yanında  olacağız."
 
 
"Libya'daki sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz"
Libya meselesine değinen Erdoğan, "Biz şu ana kadar Libya'da hangi  sorumluluğu aldıysak bundan sonra da Libya'da bu sorumluluğumuzu aynen devam  ettireceğiz, ettiriyoruz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim  Libya'yla olan ilişkimiz 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık bir ilişki değil, 500  yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir ilişkidir. Kaldı ki bu dönemde de Askeri  Eğitim İş Birliği Anlaşmamızı Libya'yla yaptık. Şimdi aramızda bu tür bir anlaşma  da var. Yeni bir anlaşmayı da Birleşmiş Milletler'i de devreye sokmak suretiyle  yapmak üzereyiz. Bu konuda Libya da çalışmalarını yürütüyor. Bu dayanışmamızı  yürüteceğiz." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın Libya'ya girişine ilişkin ise,  "Mısır'ın burada attığı adımlar özellikle darbeci Hafter'in yanında bunların yer  alması bir defa illegal bir sürecin içerisinde olduklarını gösteriyor. Hele hele  Abu Dabi'nin korsan bir yaklaşım içerisinde olarak bu darbeciye çok ciddi  silahlar, paralar aktarması bunların hangi konumda olduğunu gösteriyor.  Dolayısıyla bir tarafta meşru bir Serrac yönetimi, bir diğer tarafta da darbeci  Hafter yönetimi var. Darbeci Hafter'in yanında yer alanlarla meşru Serrac  yönetiminin yanında yer alanların bir mücadelesi burada devam ediyor. Olay budur.  Bunun dışındaki hepsi bir defa illegaldir, gayrihukukidir." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Kıdem tazminatı
Kıdem tazminatı çalışmasında gelinen son noktanın sorulması üzerine  Erdoğan, "Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle yine görüşmelerimiz  gerek Bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda da  adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru  değil." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de Rus askerlerine yönelik saldırılara  ilişkin, "Bu konuyla ilgili de tabii şu anda 20'yi buldu bizim oradaki devriye.  Ama maalesef orada illegal bazı güçler de var. Tabii bu illegal güçler oradaki bu  süreci zaman zaman sıkıntıya uğratıyor. Onu da tabii beraber yine Rus devriye  güçleriyle engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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