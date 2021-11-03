Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter platformu üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş etiketine rastlandığı belirtildi.
"30 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ"
Açıklamada, "Bahse konu etiket altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler-çalışmalar başlatılmıştır. Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir" denildi.
ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı aracılığıyla Twitter'da kendisi hakkında "ölmüş" etiketi altında yapılan paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 'Recep Tayyip Erdoğan', 'ölmüş' başlıkları altında çok sayıda kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ettiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımıza yönelik paylaşımlar ile Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinden anılan paylaşımlar ile bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek, kamu davası açılmasını vekil olarak saygılarımla arz ederim" ifadeleri kullanıldı.