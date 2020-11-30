Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert Katar yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi'nin, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ya devri için imzaladığı mutabakat anlaşmasına ilişkin gelen eleştirilere cevap verdi. Erdoğan, "CHP ve bir kısım medya Katar Yatırım Otoritesi Borsa İstanbul'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nasdaq Borsaistanbul'un yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye 'Avrupa, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor' diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ilgili kısmı:

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul 'un Türkiye Varlık Fonu'nun uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar 'a satışı yapıldı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsaistanbul'daki payı yüzde 80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım.

İngiltere, Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı olan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş Londra borsasının da yüzde 10,3'üne sahiptir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı.

Almanya'nın tapusunu, İngiltere'nin tapusunu Katarlılara veren de çıkmadı. Aksine yapılan yatırımdan herkes memnuniyet durdu. Bu tür yatırımlar ülkemize duyan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun. Türkiye'nin ilk çeyrekte büyümesi, üretim ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemli. Ülkemizin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da arttıracağız. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda , onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar 17. sıradadır.

Türk yatırımcılarımızın yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik ettik. Uluslararası sermaye yatırımları hem yatırım yaphan ülkeye, hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağlıyor. CHP ve bir kısım medya Katar Yatırım Otoritesi Borsa İstanbul 'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nasdaq Borsaistanbul'un yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye 'Avrupa, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor' diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık.

Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Nazdak, Katar da olsa bizim için makbuldür ve teşekküre layıktır. Ama bu faşist kafa ülkenin ve milletin hayrına olan böyle bir işte kimliğine bakarak yatırımcı ayrımcılığına gidiyor. Bu örnek dahil CHP'nin ve onun kuyruğuna katılanlara milletimizin emanet etmeyeceğinin en açık göstergesidir.