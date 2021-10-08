Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ters kroşe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin kırmızı çizgisi olan Anayasa’nın değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan ilk dört maddesi üzerinden hedef aldı.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, iktidar ve muhalefet cephesinden gelen peş peşe hamleleri köşesine taşıdı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenmedik bir hamle yaptı. Boksta buna ters kroşe diyorlar." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Anayasa’nın ilk dört maddesi konusunda hassas olan CHP’yi Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerinden vurdu. HDP konusunda hassas olan İYİ Parti’yi ise hem HDP üzerinden hem de Akşener’in en büyük siyasi sermayesi olan 28 Şubat’ın yiğit kadını imajı üzerinden hedef aldı.

Şimdi CHP ve İYİ Parti’de Erdoğan’ın bu taktiği anlaşılmaya, arkasından gelecek hamle tahmin edilmeye çalışılıyor. O nedenle hem Erdoğan’ın hamlesini hem de CHP ve İYİ Parti’deki değerlendirmeleri paylaşmak istiyorum. Ayrıca yeni anayasa konusunda Erdoğan’ın AK parti kurmaylarına son talimatını aktaracağım.

KILIÇDAROĞLU’NU ANAYASA ÜZERİNDEN VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin kırmızı çizgisi olan Anayasa’nın değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan ilk dört maddesi üzerinden hedef aldı. TV’deki programda şu diyalog yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu: Anayasa’yı değiştirelim diyoruz.

Araya giren şahıs: İkinci, üçüncü maddeleri mesela.

Kılıçdaroğlu: Tabii. Söyledik bütün bunların tamamını. Buyurun gelin, yapalım bunların hepsini.

O MADDELER NE DİYOR?

İkinci madde Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtiyor. Laiklik ilkesinin CHP’nin ‘altı ok’undan biri olduğu dikkate alındığında durum vahim.

Üçüncü madde ise Türkiye’nin bölünmez bir bütün olduğunu, dilinin Türkçe olduğunu, Türk bayrağını, İstiklal Marşı ’nı ve başkentinin Ankara olduğunu belirliyor.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin başkentini mi, dilimizin Türkçe olmasını mı, Türk bayrağını mı, İstiklal Marşı’mızı mı değiştirecek?

Burada Kılıçdaroğlu ya karşıdan söylenen sözü tam anlamıyor ya da canlı yayının verdiği coşkuyla ne dediğini bilmiyor. Yoksa bunları savunan biri CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturamaz.

Ancak bu programdan sonra Kılıçdaroğlu tam olarak neyi onayladığını, neyi söylemek istediğini kamuoyuyla paylaşmadı. Öyle olunca bu iş üzerine yapışıp kaldı.

Erdoğan da Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin en hassas olduğu noktadan hedef aldı.

CHP’LİLER NASIL YORUMLUYOR?

CHP’liler Erdoğan’ın bu hamlesini, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ’ın daha sonra yalanladığı Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmaları püskürtmek için yaptığını düşünüyorlar.

Bahçeli’nin Anayasa’nın ilk dört maddesi konusundaki hassasiyeti bilindiği için Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını gündeme getirerek tartışmayı Cumhur İttifakı’nın sahasından çıkarıp CHP’nin üzerine yığdı. “Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP’nin mi yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir?” diye sordu.

AKŞENER’E İKİ SALVO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener’i ilk kez bu kadar doğrudan hedef aldı.

Akşener’i Akşener yapan, 28 Şubat’taki duruşuydu. Yiğit kadın imajıydı. Erdoğan, Akşener’in, 28 Şubat kararlarının uygulanmasıyla ilgili olarak rahmetli Mehmet Ali Birand ’a yaptığı açıklamanın videosunu izletti.

Peki Erdoğan, 28 Şubat üzerinden neden Akşener’i hedef aldı?

İYİ Partililere sordum. Üç madde halinde sıraladılar.

1- Meral Akşener ’in, muhafazakâr kitlenin gözündeki 28 Şubat’a direnen yiğit kadın imajını yıkmaya çalışıyor.

2- AK Parti tabanına 28 Şubat zulmünü ve başörtüsünü yasağını hatırlatıyor.

3- ‘Meral Akşener, Millet İttifakı’nda muhafazakârların haklarının koruyucusu’ algısının oluşmasının önüne geçmeye çalışıyor.

HDP VETOSU

Oyları yükselişte olduğu ve kadın olması nedeniyle cumhurbaşkanı adaylığında favori gösterildiği bir sırada Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunu, “HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP, Millet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir” diye değerlendirdi.

Yine İYİ Parti cephesine döndüm. “Oylarımız yükseliyor. Bu taktirde bizi yumuşak karnımız olan HDP üzerinden hedef aldı. Milliyetçi tabanı ürkütmeyi amaçladı. Ama HDP konusu bizim tabanımızda zaten satın alındı” yanıtını verdiler.

TERS AÇI

Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığında tam da favori hale gelmişken neden cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı? Kafanızı karıştıran bu soruyu hem İYİ Partililere hem de CHP’lilere sordum.

Ortak bir yanıt verdiler.

“HDP’nin tutum belgesi 27 Eylül Pazartesi günü açıklanacaktı. HDP’nin tutum belgesinde cumhurbaşkanı adayı çıkarılmayacağının açıklanacağı, bunun da HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteği olarak yorumlanacağı anlaşılmıştı. Akşener, 24 Eylül Cuma günü CHP’ye yakın olan Halk TV ’ye çıkarak bu kararını açıkladı. Böylece ön almış oldu. Eğer HDP’nin tutum belgesini açıklamasından sonra bu çıkışı yapsaydı o zaman HDP’nin arkasına takılmakla suçlanacaktı. Çok iyi bir zamanlama ile bu hamleyi boşa çıkardı.”

Önemli bir değerlendirme olarak gördüğüm için paylaşmak istedim.

ERDOĞAN’IN ANAYASA TALİMATI

Halkın gündeminde yeni Anayasa ve sistem tartışmaları yok ama partilerin öncelikli gündemi bu iki konu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da üstüne basa basa şu talimatı veriyor.

“Yeni anayasa konusunda samimiyiz arkadaşlar. Anayasa’nın ilk dört maddesi korunacak. Yeni anayasa, Başkanlık Sistemi üzerine inşa edilecek” diyor.

Böylece yeni anayasada AK Parti’nin iki kırmızı çizgisi ortaya çıktı.

Bu arada AK Parti yeni anayasa çalışmasını tamamladı. Erdoğan’ın kırmızı çizgileri korundu. Ancak Erdoğan, Bahçeli ile görüşmeden kamuoyuna açıklanmasını istemiyor.