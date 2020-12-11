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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki skandallara sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 14:16 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 15:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "CHP yönetimi bu utanç bataklığından çıkıp temizlenmek yerine akıllara ziyan bir davranışa başvuruyor. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları  Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, ülkemizin savunma sanayisine yapılan hiçbir saldırının masum  olmadığını belirterek, "Savunma sanayi projelerimizi hedef alan her saldırının  gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Daha açık konuşmam gerekirse bu  saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti adeta saplantı haline  getiren kimi devletler hesabına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir." dedi. 
 
Salgın günlerini geride bıraktıktan sonra tekrar yüz yüze bir araya  gelerek hasret gidereceklerini aktaran Erdoğan, salgın tedbirleri kapsamında il  kongrelerine bir kez daha ara vermek mecburiyetinde kaldıklarını söyledi.
 
Erdoğan, şu ana kadar 19 il kongresini gerçekleştirdiklerini  hatırlatarak, geriye 62 il kongresinin kaldığını, şartların el verdiği ilk  fırsatta hızlı bir takvimle il kongrelerini tamamlamayı hedeflediklerini  bildirdi.
 
Böylece büyük kongre takvimlerini önceden belirledikleri şekilde  yürütme imkanına kavuşacaklarını anlatan Erdoğan, ilk teşkilatlarıyla ilgili  yürüttükleri değerlendirmeleri kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam edecek isimleri veya yeni görev  verilecekleri titiz bir çalışmayla tespit ettiklerini belirterek, "Partimizi 2023  seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz.  Hem 20 yıllık geçmişimize sahip çıkacak hem geleceğe yönelik hedeflerimizi  kucaklayacak bu teşkilat yapısı sadece AK Parti'nin değil, aynı zamanda  Türkiye'nin de umutlarının taşıyıcısı olacaktır." diye konuştu.
 
Milletin partisi olan AK Parti'nin, milletin gönlündeki yerini daha  yükseğe çıkarmak için hep birlikte gerekirse fedakarlık yaparak çok  çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, bunun için il başkanlarına, il  teşkilatlarının her kademesindeki mensuplarına, milletvekillerine, belediye  başkanlarına çok büyük görevler düştüğünü söyledi.
 
"Tarih 2020'yi her bakımdan ilginç ve zor bir yıl olarak kayıtlarına  geçirecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık üç hafta sonra yeni bir yıla  girileceğini hatırlatarak, "Tarih 2020'yi her bakımdan ilginç ve zor bir yıl  olarak kayıtlarına geçirecektir. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde benzeri  görülmemiş hadiseleri hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz." diye  konuştu.
 
Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığının, 2021'i nasıl karşıladığının  sadece rakamlara bakılarak  anlaşılamayacağını ifade eden Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Bu ülkenin ve milletin, bölgesinde ve dünyada nerede durduğunu ve  nereye gittiğini görmek için önümüzdeki fotoğrafa ferasetli ve vizyoner bir  yaklaşımla bakmak gerekiyor. Bunun için tarih bilmeye ihtiyaç vardır. Bunun için  medeniyet şuuruna ihtiyaç vardır. Bunun için bayrağı ve ezanıyla sembolleşen  vatanımıza aşkla bağlı olmaya ihtiyaç vardır. Bunun için 83 milyonun tamamını  kökeniyle, inancıyla, kültürüyle, değerleriyle kalpten sevmeye ihtiyaç vardır."
 
"Ülkemizin savunma sanayisine yapılan hiçbir saldırı masum değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için bedenin ve ruhun her zerresinde  ülkeye olan sadakati, muhabbeti, adanmışlığı hissetmeye ihtiyaç olduğunu  vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunun için ister siyasetçi ister çoban olsun, ister iş adamı ister  çiftçi olsun her neyle uğraşırsa uğraşsın, işini en iyi ve en onurlu şekilde  yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Şayet bir insan tüm bu değerlerden  nasiplenmemişse işte o zaman yönünü şaşıran bir ok gibi dönüp kendi ülkesini,  kendi halkını vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin en başında da CHP yönetimi  geliyor. Başındaki zatın ve CHP yönetiminin bir süredir tüm mesailerini  harcadıkları, canhıraş bir şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Diğer her  şeyi bir kenara bırakıyorum, sadece ülkemizin güvenliğinin bel kemiğini oluşturan  savunma sanayisindeki tavırlarına dikkat edin.
 
Ne yapıyorlar? Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımıza  saldırıyorlar. Tank projemize saldırıyorlar. Helikopter projemize saldırıyorlar.  Radar, füze, uydu, optik projelerimize saldırıyorlar. Motor projemize  saldırıyorlar. Gemi projemize saldırıyorlar. Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki  hidrokarbon arama faaliyetlerimize saldırıyorlar. Yerli ve milli tüm savunma  sanayi projelerimize saldırıyorlar. Bölgemizde ve dünyada sergilediğimiz güçlü  siyasi duruşa saldırıyorlar. Milletimizden şu gerçeği asla aklından çıkarmamasını  istiyorum. Ülkemizin savunma sanayisine yapılan hiçbir saldırı masum değildir.  Savunma sanayi projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça  bir niyet vardır. Daha açık konuşmam gerekirse bu saldırıların her biri terör  örgütleri ve ülkemize husumeti adeta saplantı haline getiren kimi devletler  hesabına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir."
 
Erdoğan, Gezi'de sokakları karıştırarak,  17-25 Aralık'ta siyaseti esir alarak, çukur eylemlerinde toprakları bölerek,  Suriye sınırında PKK ve DEAŞ vasıtasıyla güneyi kuşatarak, 15 Temmuz'da darbe  yaparak pek çok defalar ekonomiyi çökertmeye çalışarak Türkiye'yi dize  getiremeyenlerin CHP'yi kullanarak aynı amaca ulaşmak istediklerini söyledi.
 
Bunların siyasi ve stratejik yönü yanında bir de ekonomik boyutu  olduğunu dile getiren Erdoğan, savunma sanayini hedef alan saldırıların aynı  zamanda yıllarca ülkeye kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde  bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin  tezahürü olduğunu kaydetti.
 
Erdoğan, SİHA'lara, İHA'lara, tanklara, toplara, füzelere ve motorlara  saldıran herkesin bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel  silah şirketlerinin çıkarlarını savunduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Bir başka ifadeyle bu saldırıların her biri istiklalimizi ve  istikbalimizi hedef almaktadır. Geçmişte Nuri Demirağ'ı, Vecihi Hürkuş'u, Nuri  Killigil'i, Kamil Öçman'ı sindirerek yerli ve milli projelerimizi nasıl  baltaladılarsa bugün de aynısını yalanla, iftirayla sinsi oyunlarla yapmaya  çalışıyorlar. Ama milletimiz bu defa CHP zihniyetinin ülkeyi bir yarım asır daha  geriye götürmesine izin vermeyecek. Dedelerimizin bıraktığı emaneti,  babalarımızın verdiği mücadele bayrağını nasıl biz devralıp ülkemizi bugünlere  getirmişsek inşallah evlatlarımızda bu kutlu davayı 2053'e taşıyacaktır."
 
"Uluslararası yatırımcılara saldırılmasının iki sebebi var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya  geçtiği bir diğer konu da ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır." diyerek,  ülkeye milyarlarca dolar kazandıran uluslararası yatırımcılara saldırmalarının  iki sebebi olduğunu söyledi.
 
Birincisinin, bazı yatırımcıların kimlikleri olduğunu vurgulayan  Erdoğan, şöyle konuştu:
"Yatırımcı Amerikalı, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı  olunca alçakça üzerine saldırmaları, bunların bedenlerine ve ruhlarına sinmiş  faşizmin işaretidir. CHP'nin başındaki zat Arifiye'deki tesisi, '20 milyar  dolarlık Tank Palet Fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler' ifadesiyle defalarca  gündeme getirdi. Salı günü Meclis'te ise Kılıçdaroğlu, '20 milyar doları acaba  hiç telaffuz etti mi' diye insanların gözünün içine baka baka ve kendinden gayet  emin şekilde yine yalanını tekrarladı. Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan  söyleyen biri artık siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış başka bir bilim  dalının ilgi alanına girmiş demektir. Daha kötüsü bu anlayış bir kişiyle sınırlı  olmaktan çıkıp hastalıklı bir zihniyet haline dönüşmeye başlamıştır. İnsanları  inançlarından, kökenlerinden, meşreplerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutmayı,  varlıklarının gayesi haline getirenlerden başka ne beklenir. Hiç uzağa gitmeye  gerek yok 28 Şubat sürecinde başörtüsü yüzünden kız öğrencileri okullara, iş  yerlerine almayan hatta sokakta bile dolaşmalarına rıza göstermeyen bunlar değil  miydi? Tek parti devrinde camileri kapatan, Aşık Veysel gibi derviş gönüllü bir  insanı kıyafetinden dolayı Ankara'da Ulus Meydanı'na sokmayan, milletin tarihini,  kültürünü, değerlerini aşağılayan bunlar değil miydi? Bugün de söze gelince kadın  hakları savunucusu kesilen, önlerine geleni tacizci, tecavüzcü, hırsız diye  suçlayan ama kendi partilerindeki rezilliklerin üzerini örtmeye çalışan bunlar  değil mi? Eğer bunlarda zerre kadar ar olsa, utanma duygusu olsa, haysiyet olsa  bunca kamburla insan içine çıkmaktan imtina ederler. Ama maalesef hangi  ayıplarını, hangi çirkinliklerini, hangi ihanetlerini yüzlerine vurursak vuralım  ya Rabbi şükür deyip yollarına devam ediyorlar."
 
"Ülke ekonomisinin yıkılmasını hedefliyorlar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcılara yönelik saldırıların  ikinci sebebinin ise çok daha alçakça olduğunu dile getirerek, ülkeye yönelen  uluslararası yatırımcıları niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülke ekonomisinin  baltalanmasının, mümkünse tümden yıkılmasının hedeflendiğini söyledi.
 
Tıpkı 1994 ve 2001'de olduğu gibi Türkiye'nin felaketi üzerinden  kendilerine bir iktidar inşa etme hevesiyle yanıp tutuşulduğunu belirten Erdoğan,  bunun için yurt dışındaki tüm medya kuruluşlarına ülkeyi karalayan, Türkiye'ye  yatırımcı gelmemesini telkin eden demeçler verildiğini kaydetti.
 
Erdoğan, ülkenin taraf olduğu tüm uluslararası tartışmalarda milletin  değil, karşı tarafın safında yer alarak birlik ve beraberlik fotoğrafının  lekelenmeye çalışıldığını dile getirerek, "Bir milletin felaketini kendi  ikbalinin basamağı olarak gören her kim olursa olsun belhüm adal bunun ta  kendisidir. Milletimize bunların yaptıkları her alçaklığı teker teker  anlatmalıyız. 2023 seçimlerinde sandık önüne geldiğinde milletimizin tüm bu  gerçekleri bilerek kararını vermesini temin etmeliyiz. Bunun için çalmadık kapı,  kazanmadık gönül bırakmayarak, gece gündüz milletimizle birlikte olmalıyız."  ifadelerini kullandı.
 
Ülkeye yönelik yaptırım kararları
Ülkeye yönelik yaptırım kararlarına da değinmek istediğini söyleyen  Erdoğan, "Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği ile her iki  tarafın da asla görmezden gelemeyeceği, kaybetmeyi kesinlikle istemeyeceği çok  köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz vardır. Türkiye olarak bu ilişkilerin  ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız." dedi.
 
Erdoğan, Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları ülkede daima baş üstünde  tuttuklarını, her türlü desteği verdiklerini belirterek, "Siyasi saiklerle ve  rasyonel hiçbir temeli olmadan dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için  sadece zarar yazan, hiç kimseye faydası ve karı olmayan yaklaşımlardır.  Her şeye  rağmen bu konulardaki somut adımların, aklıselimin ve karşılıklı menfaatlerin  ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum.  Diyalog ve iş birliğiyle çözülmeyecek hiçbir meselemiz olmadığını düşünüyoruz.  Aynı şekilde kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır. Açık olmaya devam  edecektir. Amerika ve Avrupa'daki yönetimlerin Türkiye düşmanı lobilerin  etkisinden kurtularak bir an önce objektif ve sürdürülebilir politikalara  yönelmelerini diliyoruz." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları  Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılarak yaptığı  konuşmada, CHP yönetiminin tavrı, millet ve olayların mağdurlarına karşı  sorumluluğu sebebiyle bir hususa daha değinmek istediğini dile getirdi.
 
"Can alıcı ve can sıkıcı konu, CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık  furyasıdır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların  yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz. Ancak CHP yönetiminin bu  hissiyattan epeyce uzak olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu iddiaların araştırılıp,  soruşturulup, hakikatlerin ortaya çıkması, suçluların cezalandırılması konusunda  en küçük bir adım atmıyorlar. Bu durum karşısında önüne arkasına bakmadan çoğu da  gerçek olmayan haberler üzerinden ortalığı inleten sözde kadın hakları savunucusu  sivil toplum örgütlerinin büründüğü derin sessizlik de manidardır. Yalan olduğu  defalarca ispatlanmış iddiaları papağan gibi sürekli tekrarlayan Kılıçdaroğlu da  parti teşkilatlarında ve belediyelerinde ayyuka çıkan tecavüz, taciz ve hırsızlık  vakaları konusunda tek kelime etmiyor. Bu zat, güya kendisi de bir bayan olan  İstanbul İl Başkanının tecavüz, taciz ve hırsızlık iddialarının üzerini örtmesi  karşısında da en küçük bir tepki göstermiyor. Üstelik şu ana kadar ortaya çıkan  hadiselerin CHP teşkilatlarındaki ve belediyelerindeki rezilliklerin sadece  buzdağının görünen kısmı mahiyetindeki örnekleri olduğu anlaşılıyor. Derine  inildikçe kim bilir daha neler çıkacak. Nitekim her gün yeni bir itirafla her gün  yeni bir ifşaatla her gün yeni bir ithamla karşılıyoruz.
 
CHP yönetimi teşkilatları ve belediyeleriyle bu utanç bataklığından  çıkıp temizlenmek yerine akıllara ziyan bir yola başvuruyor. Partilerindeki  tecavüz, taciz ve hırsızlık furyasının üzerini örtmek için seçimlerin üzerinden  iki yıla yakın vakit geçtikten sonra uyduruk dosyalarla eski yönetimleri suçlama  kampanyası başlattılar. Buna karşılık rüşvet suçundan tutuklanan, soruşturmaya  uğrayan, kamuoyunun diline düşen CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar.  Buradan tüm iddiaların muhataplarına ve onları koruyanlara sesleniyorum: Bu  kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her  tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz, her  yalanın, her iftiranın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet  pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilatlarınızı ve belediyelerinizi PKK'dan  FETÖ'ye kadar envaiçeşit terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını  vereceksiniz. Türkiye'nin milli projelerini ve politikalarını adeta düşmana sufle  verir gibi çarpıtıp kullanışa elverişli malzeme haline getirerek ortaya saçma  ihanetinin hesabını vereceksiniz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimine de şöyle seslendi:
"Genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarına, belediyelerine kadar  CHP'de tecavüz, taciz, hırsızlık kepazeliğine bulaşmış kim varsa hepsinin de  ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'lilerin üzerine  düşer. Biz böyle bir haksızlığa asla rıza göstermeyiz. Siyaseten farklı düşünsek  de CHP'ye oy verenler ve CHP'de siyaset yapanlar içinde namuslu insanlar  bulunduğunu biliyoruz. Onların da hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu  iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız."
 
Erdoğan, toplantıya katılan il başkanlarına da "Sizlerden de kendi  ilinizde bu tür kepazeliklerin üzerine kararlılıkla gitmenizi, olup bitenleri  milletimizle paylaşmanızı istiyorum." dedi.
 
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki zafer sevincine ortak olduklarını  hatırlatan Erdoğan, bu konudaki kapsamlı değerlendirmeleri gelecek hafta  yapılacak Kabine Toplantısı'nda paylaşacaklarını kaydetti.
 

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