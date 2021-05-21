Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 157. yılına ilişkin paylaşım
AA | 21 Mayıs 2021 Cuma - 17:19 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 17:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
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