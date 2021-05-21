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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 157. yılına ilişkin paylaşım

AA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 17:19 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 17:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes  kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük  acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz  ediyorum." ifadelerini kullandı.
 

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