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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'deki restorana sürpriz ziyaret

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 23:01 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 23:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki  konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam  aracını durdurdu.
 
İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra  vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi  gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına  binerek konuta geçti.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar restoran
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