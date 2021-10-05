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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında yüz yüze eğitim açıklaması: Kesinlikle düşünmüyoruz

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 15:14 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 16:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, "Uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesi elbette önemlidir ancak bunun yüz yüze eğitim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Her türlü tedbiri aldık, eylül ayı başından itibaren okulları açtık.Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın tehdidine  karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin  kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız." dedi. 
 
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen  2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni  akademik yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.
 
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı Mart ayından beri pek çok  alanda olduğu gibi eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşandığını  anımsatan Erdoğan, uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesinin önemli olduğunu  belirtti. Ancak uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini  tutmayacağının açık olduğunu ifade eden Erdoğan, hükümet olarak her kademedeki  eğitim kurumlarını belirlenen vakitte faaliyete geçirmek için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.
 
 
Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul  ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık  Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri  belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:
"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2  okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar  karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle  düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın  hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın  tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim  öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların  buna göre yapılmasında fayda görüyorum."
 
 
"Gençlerimizin yüzde 15'i değil yüzde 44'ü yükseköğretime  ulaşabiliyor"
Erdoğan, Türkiye'de yükseköğretimin uzunca bir süre toplumun sadece  küçük bir kesiminin erişebildiği, ayrıcalıklı bir hizmet olduğunu ifade etti.
 
1990'lı yılların sonunda dahi Türkiye'de 18-22 yaş aralığındaki  gençlerin net okullaşma oranının yüzde 15'lerin altında olduğuna dikkati çeken  Erdoğan, şunları söyledi:
"Yani bu yaş grubundaki 6 gencimizden sadece bir tanesi üniversite  eğitimine erişebiliyordu. Yine 1990'lı yıllarından ortasından itibaren Türkiye'de  yükseköğretim, katsayı ve başörtüsü yasağı gibi antidemokratik uygulamalarla  toplumsal gerilimlerin merkezine yerleşmiştir. Kurdukları kast sistemiyle  milletin evlatlarını, milletin vergileriyle yapılan kurumlardan dışlayanların  sebep olduğu adaletsizlik, haksızlık ve çarpıklık yürekleri sızlatıyordu.  Hükümete geldiğimiz andan itibaren üzerine en kararlılıkla gittiğimiz alanlardan  biri de gençlerimizin yükseköğretim imkanlarını artıracak çalışmalar olmuştur. Bu  anlayışla 2002 yılında 76 olan kamu ve vakıf yükseköğretim kurumu sayımızı 207'ye  çıkardık. Türkiye'de her ilimizin kendi üniversitesinin olmasını sağladık.  Üniversite sayısındaki artışa paralel olarak akademik personel sayımız 70 binden  180 binin üzerine çıktı. Aynı dönemde üniversite öğrencisi sayımız da 1,6  milyondan 8,4 milyona yükseldi. Artık 18-22 yaş aralığındaki gençlerimizin yüzde  15'i değil yüzde 44'ü yükseköğretime ulaşabiliyor."
 
 
Erdoğan, bir zamanlar üniversite kapılarından içeri alınmayan genç  kızların net okullaşma oranının, erkeklerin 5 puan üzerine çıkmasının eğitim ve  öğretimde hak ve özgürlüklerin geldiği seviyenin işareti olduğunu aktardı.
 
Netice itibarıyla üniversiteye girebilmenin istisnai bir ayrıcalık  olduğu günlerden, nüfusun her 10 kişisinden birinin üniversite öğrencisi olduğu  bir yere geldiklerini vurgulayan Erdoğan, bugün Türkiye'nin kendi evlatlarının  yanında dünyanın dört bir yanından 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği  yaptığını dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye burslarına yapılan başvuruların her  geçen yıl arttığını, bu yıl 3 bin 500 burs için 165 bin müracaat aldıklarını  bildirdi.
 
 
"Yaygın ve güçlü eğitim kurumlarına sahip ülkelerde refah da  artıyor"
Yeni kurulan üniversitelerle ilgili zaman zaman haksız  değerlendirmeler yapıldığını gördüğünü söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Halbuki bu üniversitelerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve  kurumlaşmaktadır. Tıpkı daha önceki dönemlerde kurulan üniversiteler gibi bunlar  da zamanla arzu ettiğimiz seviyelere çıkacaklardır. Yeni üniversitelerimizden  bazılarının gerek akademik yayın, gerek patent, gerekse diğer pek çok çalışma  bakımından şimdiden sergiledikleri başarıları da yakından takip ediyoruz. Tabii  bu tablonun gerisinde, ülkemiz bütçesinde eğitimi, yükseköğretimi de içerecek  şekilde birinci sıraya çıkarmamızın sağladığı imkanlar vardır. Nitekim OECD  ülkeleri arasındaki ortalaması yüzde 1,4 olan yükseköğretim harcamalarına ayrılan  payın milli gelire oranını biz yüzde 1,7'ye çıkardık.
 
Eğitim ile kalkınma arasındaki güçlü bir ilişkiyi inandık ve kurduk.  İnsanlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe, bilgi ve kabiliyetleri arttıkça,  ülkemizin siyasi, sosyal ekonomik gelişmesi de aynı oranda hızlanmaktadır. Yaygın  ve güçlü eğitim kurumlarına sahip ülkelerde refah da artıyor. Yükseköğretim  kurumlarının ülke geneline yayılması bu şekilde ortaya çıkacak refahın da adil ve  dengeli dağılması anlamını taşımaktadır. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının  ülke genelindeki yaygın gelişimine karşı çıkanların asıl tahammül edemedikleri,  eğitimini ancak kendi şehrinde sürdürebilecek evlatlarımızın ülkeye ve millete  her alanda çok büyük hizmetler verme potansiyellerinin harekete geçmiş  olmasıdır."
 

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