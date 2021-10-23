Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında memurlara çağrı: Sakın bu oyunlara gelmeyin

Bu eserlerin inşaasına katkı sunan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Allah ömür millet yetki verdikçe tüm vilayetlerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Bunun için önümüzdeki 1 buçuk yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Eskişehir, 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşacağız.

2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin pervasızlığı artıyor. Milleti siyaset kurumundan soğutmak için yalan terörü dahil her şeyi deniyor. Yolsuzluk hırsızlık tecavüz..

Tüm bu skandallarının üzerini örtmek için her yolu deniyorlar. Kadrolu militanlarını öne sürerek yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke ettiler, öğretmenleri tehdit ettiler. Tehdit ettiler! Sen kimsin de benim memurumu, polisimi, öğretmeni mi tehdit ediyorsun?

Milletimize sesleniyorum! Sakın ha bu oyunlara gelmeyin! Bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz! Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçileri atarlar ama bunun bedelini de ödeyecekler.

Alma mazlumun ahını çıkar aheste... Çıkacak! Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden nasibini almasın, yalan terörüne maruz kalmasın!

Yeni CHP dediklerinin faşist nobran küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. Faşist kodlarından kurtulamayacaklarını biliyorduk ama milletimiz hakikati gördü.

Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş bir kadro olarak boşa geçirecek tek bir saniyemiz bile yoktur.