Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında memur zammı açıklaması

Değerli il başkanlarımız, kıymetli belediye başkanlarımız, değerli yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Kuruluşundan bugüne partimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. AK Parti geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığı eserlerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir partidir.

Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı 5 katı 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık.

Herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik. Bugün Türkiye egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıda ülkelerden biridir.

Biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz.

Bu özgüvenin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda ülkemize kurduğumuz sağlam altyapı vardır. Salgın döneminde bu altyapının önemini hep birlikte tecrübe ettik.

Bazen birileri karşımıza çıkıp 19 yılda ne yaptınız diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Yalan ve iftiranın ötesinde olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır.

Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından aldık, yüzde 5.1 seviyesine getirdik.

Önümüzdeki, günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak.

Mahalli irade sistemimizi güçlendirmenin yanında daha katılımcı bir yapıya kavuşturduk. Vatandaş-muhtar işbirliği için muhtar bilgi sistemini kurduk. Göç dalgaları için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduk. Gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik.

Aile ve sosyal hizmetlerde son 19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. 360 sosyal hizmet merkezini hizmete açtık. Çalışma ve sosyal güvenlikte 2002'de 184 lira olan asgari ücret bugün 2 bin 825 liraya ulaştı.

Bugüne kadar 693 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Eğitim kademelerini 4+4+4 yaparak zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. 44 farklı ülkede 349 okul, yüksek öğretim kurumu, 42 yurt ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz.

Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden biridir.

Bir miktar düşen milli gelirimizi inşallah en kısa zamanda trilyon doların üzerine çıkaracağız.

Savunma sanayi projelerimizin bütçesi 75 milyar dolar dolara ulaştı. Sanayi ve teknolojide organize sanayi bölge sayısını 325'e çıkardık. 79 teknopark kurduk.

Milli uzay programımızı belirledik. 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 98 bin 162 megavata yükselttik.

TANAP'ı ve Türk Akımı'nı tamamladık. Karadeniz -Sakarya havzasında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik.

Restore edilen eser sayımız 46'dan 5 bin 548'e yükseldi. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar sayesinde dünyada mağdurların, kimsesizlerin yanında olduk.

Dün imzalanan kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmenin ülkemize ve kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Gerek bakanımızı, gerek bu noktada Memur -Sen tarafını, tüm işçi ve memur kesimini, 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir.

1000 yıldır vatanımız, özellikle birçok çilelerden geçti. Biz de korumak için, nice fedakarlıklar yaptığımız bir coğrafyada bulunuyoruz. Anadolu 'nun kapılarını milletimize sonuna kadar açtığımız Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne kadar nice önemli hadisenin yıl dönümü Ağustos ayı içindedir.

Son dönemde yaşadıklarımızı sizler de görüyorsunuz. Güneyimiz orman yangınlarıyla kavruldu, kuzeyimizde sel felaketleriyle boğuşuyoruz.

Bu afetler sadece ülkemize mahsus değildir. Yangınların bir kısmında PKK terör örgütünün sabotajı olsa da afetle karşı karşıya olduğumuz gerçektir.

Bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız. Yanan evleri yeniden yapacak, adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız.

Görev alan tüm Bakan arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Şu anda da yine dün günübirlik buraya geldiler ve hemen ardından hemen şehirlere gittiler.

Bu hafta da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü işimiz var, bunları bitireceğiz. Dün MKYK'ya planlamamızı yaptık, geniş ölçekli bir heyetle arkadaşlarımız Karadeniz ve güneyde çalışma yapmak üzere görevlendirmeleri dün gerçekleştirdik.