Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş faiz çıkışı!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Maske, mesafe hijyen... Bu 3 başlık söz konusu. Burada da sosyal mesafe önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini korursa, arada mesafe korunursa maskeden kurtulmak mümkün olur. Ama sosyal mesafe şart.

Bakanımız kısa bir süre bununla ilgili açıklamayı yapacak. Şu tarihten itibaren şu şartlarda sosyal mesafe dikkat edildiği taktirde maskeyi çıkartabiliriz. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz. Buna dikkat edilmediği taktirde maskeyi her zaman takacağız. Yaşlı insanlarımız var, ciddi manada bu konudan sıkılıyorlar.

Aşıların gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de aşıyı yoğun bir şekilde yapacağız. Aşıyı yoğunlaştırmamız halinde koruma sürecini de tıbbe nalmış durumda olacağız.

Detaya girersem Cumhur İttifakı'ndaki ortağımıza yanlış yapmış oluruz. Heyetler oturacak, konuşacak ve çalışma yapğılacak. Bu çalışma yapıldıktan sonra çıkarılması ve ilave edilmesi gereken ne gibi madddeler vardır aramızda konuşacağız.

Tamam dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğim. Birlikte yapacağımız bu çalışma aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bir çalışması olacak. Bugüne kadar yaşam koşullarımızda, ne gibi çıkarımlarda bulunabiliriz? Bunları nasıl değerlendireceğiz? Hepsi ele alınacak.

Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu şekilde çalışmaları yürütmek istiyoruz. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım, bunu nneticesinde meydana gelen hazırlığımızı, Cumhur İttifakı'na ulaştıralım. En geniş anlamda uzlaşıyı sağlayamazsak, hazırlığımızı milletimizdin takdirine sunamayız. Bu da benim en büyük endişemdir.