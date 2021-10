Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş çağrı: Gelin hep birlikte kazanalım

İhracatın her ay rekorlar kırarak arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin dahi üstüne çıktık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1,8 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü." dedi.

"Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor"

Hiç şüphesiz bu başarının ardındaki asıl kahramanların yatırımcısı ve işçisiyle özel sektör olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

Bugün de Adana'da 26 fabrikayla bu kervana yeni katarlar ilave ettiklerini belirten Erdoğan, "Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Ülkemizdeki organize sanayi bölgelerinin sayılarının 325'e ulaşması, iş dünyamızın yatırım ve üretim iştahının artarak sürdüğünü gösteriyor." dedi.

"Ülkemizi geleceğin üretim altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız"

Açılışını yaptıkları Ceyhan Endüstri Bölgesi gibi 23 büyük ölçekli yatırım içeren projeyi de hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, endüstri bölgelerindeki tüm yatırımların tamamlandığında sağlayacağı 83 bin ilave istihdam yanında dış ticarete yıllık 23 milyar dolar katkı yapacağını söyledi.

Bir süre önce Türkiye'nin 2053 vizyonunun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Artık ülkemizde yapılan her yatırımı, tıpkı bugün temelini atacağımız tesis gibi bu anlayışla planlayacak ve hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanarak ülkemizi şimdiden geleceğin üretim alt yapılarına kavuşturmakta kararlıyız. Milli teknoloji hamlemiz bu vizyonumuzun ve irademizin en somut ifadesidir." diye konuştu.

"Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür"

İnsansız hava araçlarından yerli elektrikli otomobile kadar pek çok atılımı bu vizyon sayesinde bugünkü seviyesine getirdiklerini ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

"İnşallah Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata, her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. Gençler başta olmak üzere bu gerçeğin farkında olan herkes yaşanan gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Dünya ve Türkiye gerçeklerine gözleri de gönülleri de kapalı olanlar ise kendi kısır gündemlerinin peşinde bir o tarafa, bir bu tarafa savrularak aslında ne kadar sığ ve kifayetsiz olduklarını gösteriyor. Bunlara kalsa ülke olarak, araya gideriz, kimse dönüp bakmaz.

Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür. Milletimiz bizden ne istiyor? Yatırım istiyor, işte yatırım. Milletimiz bizden ne istiyor? Üretim istiyor, işte üretim. Milletimiz bizden ne istiyor? İstihdam istiyor, işte istihdam. Milletimiz bizden ne istiyor? Güvenlik ve huzur istiyor, işte güvenlik işte huzur. Milletimiz bizden ne istiyor? Kendisinin ve ülkesinin başı dik olmasını istiyor, işte güçlü ve büyük Türkiye, velhasıl milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz. Bugüne kadar hep öyle oldu, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Bizde zorsunmak yok, sıkıntılarımız elbette var ama hamdolsun hepsinin de çözümü bizde mevcut."

"Vatandaşlarımızı koruyoruz"

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın, siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizin en az hasarla hatta çoğu alanda çok büyük kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz. Mesela küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." dedi.

Dünyanın değişik bölgelerindeki küresel krizlerden de örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Amerika'nın, İngiltere 'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde, Almanya 'da, Fransa 'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de böyle bir sorun yok. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden, her sorundan, her saldırıdan, her badireden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.