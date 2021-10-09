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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş çağrı: Gelin hep birlikte kazanalım

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 14:05 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni”ninde konuştu.
Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Gelin hep birlikte kazanalım. Kapılarımız yatırımcılara sonuna kadar açık. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip  yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançla hep  memnuniyet duyar." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve  Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
 
Konuşmasına "Adana'ya Gel Gidek" türküsünün sözlerini okuyarak  başlayan Erdoğan, "Biz de işte bu güzel türküdeki davete icabetle bugün  Adana'dayız. İnşallah Adana'nın kebabından yiyeceğiz, şalgamından içeceğiz.  Adanalıların gönlünden kopup gelen sevgisiyle de bu güzel buluşmamızı  taçlandıracağız." diye konuştu.
 
 
Adana'nın kendilerinden, kendilerinin de Adana'dan vazgeçmeyeceğini  söyleyen Erdoğan, "Allah'ına kurban Adana, gadan alırım Adana. Adana'yı  özlemişiz, maşallah Adana da bizi özlemiş." dedi.
 
Adana'ya eli boş gelmediklerini dile getiren Erdoğan, bugün yaklaşık  2,2 milyar liralık kamu yatırımıyla 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının  resmi açılışını yapacaklarını belirtti.
 
Erdoğan, eğitimde 63 okulu ve 2 öğrenci pansiyonunu hizmete  açacaklarını, gençlik ve sporda ise yeni stadyumun ikmal inşaatının ve iki adet  biner kişilik öğrenci yurdunun, 3 futbol sahasının ve tamamlanan diğer projelerin  açılışlarını yapacaklarını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında 250 yataklı Ceyhan Devlet  Hastanesinin, 7 aile sağlığı merkezi ve 112 biriminin de aralarında bulunduğu  yatırımların resmi açılışlarını yapacaklarını ifade etti.
 
Yeni adalet sarayı ve lojmanları, Adana ile Mersin arasındaki tren  yolu hattının tamamlanan kısımlarıyla çok sayıda yol projesini hizmete  açacaklarını anlatan Erdoğan, enerjide çeşitli maden ve elektrik yatırımlarının  resmi açılışlarını da yapacaklarını dile getirdi.
 
 
İçişleri Bakanlığının yeni kaymakamlık ve emniyet binalarından Göç  İdaresi Geri Gönderme Merkezine kadar çok sayıda yatırımı resmen hizmete  aldıklarını belirten Erdoğan, çevre ve şehircilikte ise İller Bankasının çeşitli  ilçelerde tamamladığı altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Sarıçam ve Düziçi'ndeki  TOKİ projelerini hizmete açacaklarını bildirdi.
 
Tarım alanında çok sayıda kırsal kalkınma ve orman yatırımının resmi  açılışları ile kültür ve turizmde yeni müzenin ikinci etabıyla tamamlanan diğer  yatırımların açılışını da gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğan, sanayi ve  teknolojide ise Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği projeler ile Hacı  Sabancı Organize Sanayi altyapı yatırımlarının açılışlarını yaptıklarını  belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların yanında pek çok bakanlığımızın ve  kurumumuzun sizlere daha iyi hizmet vermek için tamamladığı hizmet birimlerinin  resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz." dedi.
 
Çukurova Üniversitesinin tamamladığı yatırımların açılışlarını bizzat  yerinde yapacaklarını söyleyen Erdoğan, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji  Üniversitesinin yatırımlarının hizmete alımını da buradan yapacaklarını dile  getirdi.
 
Tüm yatırımların şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu  yatırımların kazandırılmasında emeği geçenleri de tebrik etti.
 
 
Bugün burada Türkiye'de özel sektör eliyle yapılan en büyük  yatırımlardan birinin imza ve temel atma törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen  Erdoğan, "Ayrıca salgın döneminde inşası tamamlanarak faaliyete geçen 26  fabrikanın da toplu açılış törenini yapıyoruz. Temelini atacağımız petrokimya  tesisi ve açılışını yapacağımız fabrikalar, Türkiye'nin en zor şartlarda dahi  nasıl hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğinin birer sembolüdür." diye  konuştu.
 
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşa edileceği Ceyhan Endüstri  Bölgesi'ni 2007 yılında kurduklarını anımsatan Erdoğan, "Amacımız burada ülkemiz  sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri olan polipropilenin üretilmesini  sağlamaktır. Bu işi üstlenen şirketimiz Ceyhan'da 1,7 milyar dolarlık bir yatırım  yapacak. Yatırımcımız ham maddesini temin edeceği Cezayir'in milli enerji  şirketiyle ortak olarak bu işe başladı." dedi.
 
Bugün de tesisin inşa sürecinde iş birliği yapılacak diğer firmalarla  gereken anlaşmaların imzalandığını söyleyen Erdoğan, "Tesisin 2024 yılında  tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Buradaki üretim inşallah polipropilen  ithalatımızın yüzde 20'sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250  milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak. Tamamı geri dönüştürülebilir,  çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim ilkeleriyle faaliyete geçirilecek bu  tesis, kendi alanında dünyanın en ileri teknolojileriyle kurulacak. Bu yatırım  sayesinde Türkiye'nin ihracatında otomotivin ardından 20 milyar dolarlık  rakamıyla ikinci sırada yer alan kimya sektöründe dış ticaret açığı vermekten  kurtulacağız." diye konuştu.
 
 
Yatırımın hayırlı olmasını dileyen, yatırımcı firma, Cezayirli ortağı  ve inşa sürecinde iş birliği yapacağı kuruluşlara teşekkür eden Erdoğan, şunları  dile getirdi:
"Her zaman söylediğim gibi Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse  pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançla hep memnuniyet duyar.  Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin  yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve  fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. 'Gelin hep birlikte kazanalım' diyerek  kapılarımızın yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha tekrarlamak  istiyorum."
 
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün faaliyete geçen 26  fabrikanın da açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bay Kemal, bak fabrika  var mı diyordun? İşte buyur 26 fabrikayı bugün açıyoruz. Öncelikle bu  fabrikaların her birinin müteşebbislerine şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın,  salgın ve iklim değişikliği gibi krizlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde  yapılan bu yatırımlar, iş insanlarımızın vizyonunun derinliğine işaret ediyor.  İşte hep birlikte görüyoruz. Hemen yanı başımızdaki Avrupa olmak üzere gelişmiş  ülkelerin hemen tamamı ihtiyaçlarını karşılamak için nereye yöneldiler? Ülkemize  yöneldiler." ifadesini kullandı.
 
İhracatın her ay rekorlar kırarak arttığını belirten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin  dahi üstüne çıktık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1,8 büyürken bu yılın ilk  çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini  sürdürdü." dedi.
 
 
"Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenle  bakmamızı sağlıyor"
Hiç şüphesiz bu başarının ardındaki asıl kahramanların yatırımcısı ve  işçisiyle özel sektör olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:
"Biz hükûmet olarak bu başarıdaki katkılarından dolayı işçilerimize  olan teşekkürümüzü kamu toplu iş sözleşmesindeki yüksek zam oranlarıyla ifade  ettik. Özel sektörümüzün de işçilerimizin haklarını verme konusunda aynı  hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Geçtiğimiz aylarda Gaziantep'ten Konya'ya,  Kocaeli'den Kahramanmaraş'a, ülkemizin dört bir yanında yüzlerce sanayi tesisini  hizmete açarak iş dünyamızın dinamizmine yakından şahit olduk."
 
Bugün de Adana'da 26 fabrikayla bu kervana yeni katarlar ilave  ettiklerini belirten Erdoğan, "Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha  güvenle bakmamızı sağlıyor. Ülkemizdeki organize sanayi bölgelerinin sayılarının  325'e ulaşması, iş dünyamızın yatırım ve üretim iştahının artarak sürdüğünü  gösteriyor." dedi.
 
 
"Ülkemizi geleceğin üretim altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız"
Açılışını yaptıkları Ceyhan Endüstri Bölgesi gibi 23 büyük ölçekli  yatırım içeren projeyi de hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, endüstri  bölgelerindeki tüm yatırımların tamamlandığında sağlayacağı 83 bin ilave istihdam  yanında dış ticarete yıllık 23 milyar dolar katkı yapacağını söyledi.
 
Bir süre önce Türkiye'nin 2053 vizyonunun ilk ve en iddialı hedefi  olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Artık  ülkemizde yapılan her yatırımı, tıpkı bugün temelini atacağımız tesis gibi bu  anlayışla planlayacak ve hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi  teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanarak ülkemizi  şimdiden geleceğin üretim alt yapılarına kavuşturmakta kararlıyız. Milli  teknoloji hamlemiz bu vizyonumuzun ve irademizin en somut ifadesidir." diye  konuştu.
 
 
"Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür"
İnsansız hava araçlarından yerli elektrikli otomobile kadar pek çok  atılımı bu vizyon sayesinde bugünkü seviyesine getirdiklerini ifade eden Erdoğan  şunları söyledi:
"İnşallah Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata, her alanda  ülkemizi yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. Gençler başta olmak üzere bu gerçeğin  farkında olan herkes yaşanan gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Dünya  ve Türkiye gerçeklerine gözleri de gönülleri de kapalı olanlar ise kendi kısır  gündemlerinin peşinde bir o tarafa, bir bu tarafa savrularak aslında ne kadar sığ  ve kifayetsiz olduklarını gösteriyor. Bunlara kalsa ülke olarak, araya gideriz,  kimse dönüp bakmaz.
 
Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür. Milletimiz  bizden ne istiyor? Yatırım istiyor, işte yatırım. Milletimiz bizden ne istiyor?  Üretim istiyor, işte üretim. Milletimiz bizden ne istiyor? İstihdam istiyor, işte  istihdam. Milletimiz bizden ne istiyor? Güvenlik ve huzur istiyor, işte güvenlik  işte huzur. Milletimiz bizden ne istiyor? Kendisinin ve ülkesinin başı dik  olmasını istiyor, işte güçlü ve büyük Türkiye, velhasıl milletimiz istiyor, biz  de yapıyoruz. Bugüne kadar hep öyle oldu, bundan sonra da aynı şekilde devam  edecek. Bizde zorsunmak yok, sıkıntılarımız elbette var ama hamdolsun hepsinin de  çözümü bizde mevcut."
 
 
"Vatandaşlarımızı koruyoruz"
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın, siyasi, sosyal ve  ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan,  "Ülkemizin en az hasarla hatta çoğu alanda çok büyük kazanımlarla bu dönemi  geride bırakması için çalışıyoruz. Mesela küresel düzeyde enerji, mal, hizmet  fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında  yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." dedi.
 
Dünyanın değişik bölgelerindeki küresel krizlerden de örnekler veren  Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok,  benzin. Aynı şekilde, Almanya'da, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini  bulamıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de böyle bir sorun yok. Ülkemizi bugüne kadar  önüne çıkan her engelden, her sorundan, her saldırıdan, her badireden nasıl  kurtardıysak bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
 
Varsın ötekiler kendi yalan ve iftira çukurlarında debelenip  dursunlar. Biz, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek işimize bakmayı  sürdüreceğiz, gerisi lafı güzaf. Herkesin sözü ve duruşu kendi cibilliyetini  gösterir. Biz Adanalı gibi delikanlı, Adanalı gibi harbi, Adanalı gibi çalışkan,  Adanalı gibi dik duruşlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Rabb'im  muhabbetimizi, sevgimizi, uhuvvetimizi daim eylesin diyorum."
 
Geçen 19 yılda 81 vilayetin tamamını da Cumhuriyet tarihinde  görülmemiş yatırımlara kavuşturduklarını belirten Erdoğan, "Bilhassa yaşı 20  öncesiyle bugünü mukayese etmeye müsait olanlar aradaki büyük farkı çok daha iyi  biliyorlar. Bu kapsamda son 19 yılda Adana'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor  musunuz? 50 milyar, yani bunu eski rakama vurduğumuz zaman 50 trilyon, bu  yatırımı yaptık." dedi.
 
 
"Şehrimizde toplam 9 bin 235 bağımsız birimde riskli yapı tespiti  yaptık"
Erdoğan, eğitimde 10 bin 497 yeni derslik inşa ettiklerini, ikinci  devlet üniversitesi olarak Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji  Üniversitesini kurduklarını anımsattı.
 
Gençlik ve sporda 6 bin 935 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt  binaları açtıklarını anlatan Erdoğan, aralarında 33 bin seyirci kapasiteli  stadyumun da bulunduğu 45 spor tesisini şehre kazandırdıklarını söyledi.
 
Sosyal yardımlarda Adanalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam yaklaşık  9 milyar liralık kaynak aktardıklarını anlatan Erdoğan, sağlıkta toplamda 3 bin  406 yataklı, 21 hastane ile 68 sağlık tesisini tamamlayıp Adanalıların hizmetine  sunduklarını aktardı. Erdoğan bunların arasında 5 yıldızlı otel konforundaki 1550 yataklı Şehir Hastanesi ile 406 yataklı Adana Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesinin de bulunduğunu kaydetti.
 
 
Çevre ve şehircilikte, Adana'da 15 bin 552 adet konutu  tamamladıklarını, 4 bin 107 konutun yapımının ise sürdüğünü aktaran Erdoğan,  "Şehrimizde toplam 9 bin 235 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık.  Bunlardan 7 bin 771 bağımsız birimin yıkımı gerçekleşti. Kentsel dönüşüm  çalışmaları kapsamında bugüne kadar 64 milyon lira tutarında riskli yapı kira  yardımı yaptık. Adana'da toplam alanı 1 milyon 150 bin metrekare olan 7 adet  millet bahçesi projemiz var. Bunlardan 2'sini tamamlayıp hizmetinize sunduk, 5'i  ile ilgili süreç devam ediyor." bilgisini verdi.
 
Ulaştırmada, Adana'ya 178 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol  yaparak bölünmüş yol mesafesini toplamda 427 kilometreye çıkardıklarını da  anımsatan Erdoğan şöyle devam etti:
"Yapımı devam eden Ceyhan-Çukurköprü-Kozan yolunu, Adana-Karataş  yolunu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli-Kayseri  hududu yolunu ve Adana-Kozan yolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Adana Güney  Çevre Yolu'nda kamulaştırma sorunlarından kaynaklanan birtakım gecikmeler olsa da  inşallah 2023 yılına kadar hepsini de çözüp yolu tamamlayacağız. Adana-İmamoğlu  ayrımı-Aladağ yolunu, Adana-Kozan ayrımı-Mansurlu-Kayseri hududu yolunu ve  Ceyhan-Yumurtalık yolunu önümüzdeki 2 yıla kadar bitiriyoruz.  Toprakkale-İskenderun otoyolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Adana kuzey  kavşağı arasındaki otoyol projesinin inşasına kamulaştırma çalışmaları  tamamlandıktan sonra başlayacağız."
 
Erdoğan, Adana-Mersin demir yolunu yenilediklerine ve seyahat süresini  eskiye göre yarı yarıya indirdiklerine dikkati çekerek,  "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar  halinde devam ediyor. İnşallah bu hattın tamamını 2025 yılına kadar da  tamamlıyoruz." dedi.
 
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın inşaatının devam ettiğini belirten  Erdoğan, bu projeyi de 2023 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı  planladıklarını vurguladı.
 
 
"565 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız"
Tarım ve ormancılıkta, Adana'ya 11 baraj ve bir gölet inşa ettiklerini  hatırlatan Erdoğan, "8 baraj daha inşa edeceğiz. Son 19 yılda inşa ettiğimiz  sulama projeleri ile 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Şu anda inşaat  çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 565 bin dekar mümbit araziyi daha  sulamaya açacağız." dedi.
 
Adanalı çiftçilere de bugüne kadar toplam 5 milyar liralık tarımsal  destek verdiklerini aktaran Erdoğan şunları kaydetti:
 
"Sosyal güvenlik alanında, Adana'daki 139 bin iş yerimize toplam 4,2  milyar liralık prim teşviki verdik. Adana, Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam,  Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan'a doğal gaz arzını sağladık,  Pozantı'ya seneye, Aladağ, Feke, Karataş, Saimbeyli ve Tufanbeyli'ye ise 2023  yılında doğal gaz arzını sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde bir kısmının  müjdesini biraz önce verdiğimiz dev yatırımlar gibi sizleri çok daha büyük  eserler ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz."
 
 
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının öncesinde, tesis inşa edecek  firma ile inşa sürecinde iş birliği yapacağı firmalar arasında anlaşmalar  imzalandı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.
 
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve  Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti  Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Jülide  Sarıeroğlu, parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ve  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.
 

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