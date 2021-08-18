Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan 'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir.

İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban 'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Bu tavrımız bugün de sürüyor. Afganistan'ın huzuru ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.

Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir, daha dikkatlidir. Temenni ediyorum ki bundan sonra da aynı hassasiyet devam edecektir.