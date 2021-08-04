Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar

AFETZELERE DESTEKLER

Afet bölgelerimizde çalışmaları çok hızlı sürdürebiliyoruz. Yangın söndürme faaliyetleri devam ederken, hasar tespit çalışmaları da başlıyor. Hemen diyoruz ki evini bul yerleş, kiranı vereceğiz. 50 bin TL'de evin içi için destek veriyoruz.

"TÜRKİYE'DE MUHALEFETİN TERÖRÜ ESİYOR"

Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor. Amerika 'da birçok yer yanar, Rusya'da yer yanar. böyle bir şey olmaz. Bizde maalesef bu yok. Bizde tam aksi. Elimizden geleni ardına koymadan yapmaya da devam edeceğiz.

Bakan arkadaşlarım afet bölgesinde yatıp kalkıyorlar. Biz dertliyiz, bizim bir derdimiz var. Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Dünyada ne olup bitiyorsa yakından takip ediyoruz. Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.

Türkiye'de 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri 'algı operasyonu' diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür. Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok.