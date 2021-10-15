15 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.402 -0.71 EURO 10,6850 0.11
USD 9,2060 0.31 ALTIN 524,140 -1.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında doğalgaz açıklaması: Tedbirlerimizi aldık...

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 14:51 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 16:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.
Erdoğan, "Gerek Rusya, gerek İran, gerek Azerbaycan ile olsun, bizim bu tür krizleri yaşamayacağımızın göstergesidir bu anlaşmalar. Sadece İngiltere değil, birçok Batı ülkesinde böyle bir sıkıntı devam ediyor. Bizim için şu an böyle bir sıkıntı sözkonusu değil." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki  mücadelelerinin bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edeceğini  belirterek, "Bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı,  rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda  kararlıyız." dedi. 
 
Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nin  çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
 
"Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına yönelik 'Tahammülümüz  kalmadı' dediniz. Bölgeyle ilgili son durum nedir?" şeklindeki soru üzerine  Erdoğan, sadece kuzey değil Suriye'nin genelinde terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin  cirit attığını, bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri,  Amerika geldiğini söyledi.
 
 
Bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat, araç ve gereçle  birlikte bu örgütlerin terör estirdiğini dile getiren Erdoğan, "Bunlara karşı  bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da  aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor. Tabi bir yere kadar sabrımız devam etti ve  son olarak da iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman tabi sivillerden  buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz bundan  sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir. Bu terör örgütlerine,  Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her  türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız." diye konuştu.
 
 
Taliban heyeti ile yapılan görüşme
Taliban heyetinin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye  ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu anda Taliban'ın artık dünyada kabul arayışları  içerisinde olduğunu kaydetti.
 
Erdoğan, henüz dünyadaki ülkelerin Taliban'ın şu andaki durumunu kabul  etmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bundan sonra ülkelerin kendilerini kabulü noktasında arayışları var.  Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler noktasında, gerek  insani yardım noktasında, gerekse Afganistan'daki bu yeni sürecin işlerliği  konusunda tabi ki talepleri oldu. Bu talepler konusunda da bizler her türlü  desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki bu yönetim gerçekten  uluslararası ilişkilerde hakikaten Afgan halkının haklarını korumada adil bir  yaklaşım içerisinde olsun. Münasebetlerinde bizlerle uluslararası ilişkiler  noktasında adil bir yaklaşım içerisinde olsun. Böyle bir adımın atılması halinde  Afgan halkıyla bizim kadim kardeşliğimiz dostluğumuz var, onları bir kenara  koymamız mümkün değil. Şu ana kadar da Afganistan'ın alt yapısında üst yapısında  bizim çok emeklerimiz oldu. Bu emeklerimizi de son ana kadar hep sürdürdük. Kabil  Havalimanı'nın işletmesini bizler yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer  anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.
 
 
"Azerbaycan'la yapılan bu anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir"
Son dönemlerde Avrupa'da enerji krizi yaşandığı ve Türkiye'nin dün  Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük doğal gaz anlaşması imzaladığının  hatırlatılması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:
"Biz tedbirlerimizi ciddi manada zaten aldık. Bundan sonraki süreçte  de yine alıyoruz. Yani Azerbaycan'la yapılan bu anlaşmaların hepsi tedbire  yöneliktir. Biliyorsunuz TANAP gibi bizim için bir rezervuar adeta söz konusu ama  Rusya'yla olan anlaşmalarımız bu konuda çok çok hassas ve bu hassasiyetimizi aynı  şekilde devam ettiriyoruz. Gerek Rusya'yla olsun gerek İran'la olsun gerek  Azerbaycanlı olsun bu tür anlaşmalar bizim hamdolsun bu tür krizleri  yaşamayacağımızın işaretidir. Fakat sadece İngiltere değil tabii birçok batı  ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Hamdolsun, bizim şu an böyle bir  sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da  almaya devam edeceğiz. Ama sıkıntı filan Türkiye için söz konusu değil."
 
 
"Siyasi cinayet" iddiaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun  "siyasi cinayetler" açıklamasının sorulması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca  iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığının hatırlatılması üzerine ise şu  değerlendirmelerde bulundu:
"Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse -gerçi  bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok- bu işin merci, cinayetlerin  neresidir, yargıdır. Yargıya müracaat edersin, delillerini yargıya sunarsın ve bu  siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da ne yapar, bunların  üzerine gider. Ama bu zat, bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan, hayatı  böyle geçmiş. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde  yalan terörü estiriyorlar. Bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa  düşürürüz, bunun gayreti içerisindeler. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar  yanar, tutmaz. Şu anda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaat ederek  sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ona göre de bu kim olursa  olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla  bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara da meydanı boş  bırakmayız."
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı erdoğan afganistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.