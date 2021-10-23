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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatını verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatını verdim

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 16:19 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 18:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.
Erdoğab, "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, kendi  firmalarının yatırım ve üretim atağı yanında küresel firmaların da üretim üssü  olma yolunda hızla ilerliyor." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Millet  Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış  Töreni'nde konuştu.
 
Yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından bugün Eskişehirlilerle bir kez  daha hasret gidermeye, hasbihal etmeye, bu vesileyle de çeşitli programlara  katılmaya geldiklerini belirten Erdoğan, Eskişehir'e ayak basar basmaz, önce AK  Parti İl Danışma Kurulu toplantısında Eskişehir teşkilatıyla buluştuğunu,  ardından Çin HAİER firmasının şehirde kurduğu beyaz eşya fabrikası ile Organize  Sanayi Bölgesi'nde yapılan 52 yeni fabrika ve altyapı tesislerinin açılış  törenlerine katıldığını anımsattı.
 
Yatırım değeri 1,6 milyar lira olan bu fabrikaların hayırlı olmasını  dileyen Erdoğan, HAİER firmasının dünya markalarını bünyesine katan, küresel  çapta pazar payı olan bir firma olduğunu anlattı. Erdoğan, Eskişehir'de kurulan  fabrikada dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek bulaşık ve kurutma makinaları  üretileceğini, kurutma makinası fabrikası bugün üretime geçerken yatırımı süren  bulaşık makinası fabrikasının da haziranda üretime başlayacağını bildirdi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüldüğü gibi Türkiye, kendi firmalarının  yatırım ve üretim atağı yanında küresel firmaların da üretim üssü olma yolunda  hızla ilerliyor. Her zaman söylediğim gibi sermayenin milliyeti, rengi, inancı  olmaz. Ülkemize yatırım yapacak, teknoloji getirecek, ihracatımıza,  istihdamımıza, büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de  sonuna kadar açıktır." diye konuştu.
 
Bu anlayışla salgın döneminde yeniden yapılanan küresel üretim ve  lojistik sisteminde Türkiye'yi en üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini  vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yatırım demek, üretim demek, ihracat demek, istihdam demek, cari  açığın azalması ve ülkenin kazancının artması, milletimizin zenginleşmesi demek.  Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde benzer  daha pek çok müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Kurulan her yeni fabrikayla,  ortaya çıkan her yeni istihdamla ülkemiz hedeflerine bir adım daha  yaklaşmaktadır."
 
 
"106 kalem eserin toplu açılış törenini yapıyoruz"
Bu noktaya kolay gelinmediğini belirten Erdoğan, geride kalan 19 yılda  eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan  şehirciliğe kadar her alanı kapsayan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin bu güce  kavuştuğunu bildirdi.
 
Türkiye'nin 81 vilayetinin her birini Cumhuriyet tarihinde  yapılanların tamamını 5'e, 10'e katlayan yatırımlarla donatarak, büyük ve güçlü  Türkiye'nin inşasına giden yolları açtıklarını ifade eden Erdoğan, bugün de  burada bakanlıkların, kurumların, belediyelerin tamamladığı toplam yatırım bedeli  yaklaşık 3 milyar lirayı geçen 106 kalem eserin toplu açılış törenini  yaptıklarını belirtti.
 
Eğitimde şehre kazandırdıkları 3 anaokulu, 7 ilkokul, 5 ortaokul ve 11  lise, fen lisesi pansiyonu, halk eğitim merkezi, Osmangazi Üniversitesinin  fakülte binaları, 1250 yataklı ve 1500 yataklı 2 ayrı yükseköğrenim yurdunun  resmi açılışının da bugün yapıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sağlıkta 112 Acil merkezini hizmete açıyoruz. Çevre ve şehircilikte  TOKİ tarafından yapılan, kapalı otoparkı ve sosyal tesisleriyle Eskişehir Millet  Bahçesi'nin, bunun yanında altyapı ve çevre düzenlemesi projelerinin resmi  açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Tarım ve ormanda ağaçlandırmadan orman  işletmelerine, kadastrodan mesire yerlerine, tabiat parklarından sel kapanlarına  kadar pek çok hizmetin açılışını da yine bugün yapıyoruz. Bugün burada çeşitli  bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın hizmet binalarını, tamamlanan il bank  projelerini, organize sanayi bölgelerini, altyapı ve eğitim yatırımlarını, enerji  ve tevsiat ve iletim hattı yatırımlarını, kalkınma ajansımızın desteklediği  projeleri de aynen resmi olarak hizmete açıyoruz. Eskişehir'imizin gururu TEİ  TUSAŞ Motor Sanayi hem altyapı yatırımları hem de çok önemli motor geliştirme  projelerini tamamladı. Bugün bunların da resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.  Aynı şekilde Beylikova, İnönü ve Günyüzü belediyelerimizin ilçelerimize  kazandırdığı eserlerin resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz."
 
Tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan,  yatırımlarda emeği geçenleri kutladı. Erdoğan, bundan sonra da Eskişehir'in her  karışını yeni yatırımlarla eserlerle hizmetlerle donatmaya devam edeceklerini  bildirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye seninle gurur duyuyor"  tezahüratlarına, "Ben sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.
 
 
"Ülkeye ve millete hizmet etmek nasip işidir"
Her şey gibi ülkeye ve millete hizmet etmenin de nasip işi olduğunu  belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Rabb'im bize 19 yıldır bunu nasip etti. Yıllarca tek parti  faşizminin, darbelerin, iç ve dış vesayetin, terör örgütlerinin cenderesi altında  enerjisi boşa harcanan, vakti heder edilen bir ülkeyi dünyanın en üst liginin  eşiğine kadar hamdolsun getirdik. Türkiye'yi, gerçekleştirdiğimiz tarihimizin en  büyük demokratik reformları ve kalkınma hamleleri sayesinde dünyanın en itibarlı,  sözü dinlenen, gelişmelere yön veren ülkeleri arasına dahil ettik. Bunun için hep  birlikte gerçekten çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi vesayetin dayatmalarıyla  karşı karşıya kaldık. Yeri geldi üzerimize salınan terör örgütlerinin  saldırılarıyla uğraştık. Yeri geldi darbecilerin silahlarıyla burun buruna  kaldık. Yeri geldi ekonomik tetikçilerle, onların tuzaklarıyla boğuştuk. Yeri  geldi içeride ve dışarıda estirilen nice haksız ve adaletsiz yalan, iftira,  çarpıtma rüzgarına karşı mücadele ettik. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve  milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik."
 
Türkiye'yi, kendi çizdikleri siyasi ve ekonomik sınırların dışına  çıkartmamak için ellerinden geleni yapanlara rağmen, 2023'ün, büyük ve güçlü  Türkiye hedefinin eşiğinde olduklarına işaret eden Erdoğan, sadece bununla  kalmayıp, gençlere bırakacakları en büyük miras olarak gördükleri Türkiye'nin,  2053 vizyonunu da yavaş yavaş şekillendirmeye başladıklarını söyledi.
 
 
"Ülkemizi, önümüze çıkan her engeli birer birer aşarak büyüttük"
Bunun için vatan topraklarının her karışını yatırımlarla  zenginleştirmeye, maziden atiye uzanan köprüyü güçlendirerek insanların  geleceklerine umutla bakmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Sıkıntılarımız yok mu, elbette var. Uluslararası alanda  karşılaştığımız zorluklar var, iç siyasette yaşanan sorunlar var, ekonomide  yaşadığımız sıkıntılar var ama biz son 19 yıldır attığımız her adımda  sıkıntılarla karşılaştık. Ülkemizi, önümüze çıkan her engeli birer birer aşarak  büyüttük, güçlendirdik, özgüven kazandırdık, zenginleştirdik. Eğer zorluklar  karşısında pes eden bir yapıda olsaydık bu işlere hiç giremezdik. İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanlığım ardından bizi demir parmaklıkların ardına  koyanlar, bu şekilde mücadeleden vazgeçeceğimizi sandılar. 2002'de seçimi kazanıp  hükümete geldiğimizde bize, her türlü hukuk ve ahlak dışı engeli çıkartanlar da  aynı hevese kapılmışlardı. Terör örgütlerinden darbecilere kadar nice şer güçler,  aynı gayeyle harekete geçirildi. Tıpkı uluslararası siyasette olduğu gibi  ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini  ifade etmiyor. Gerçi bu oyunu kuranlar, niyetlerini gizlemeye de gerek  duymuyorlar.
 
Türkiye'yi diplomaside ve ekonomide zora sokarak, siyasi iktidarı  değiştirmeyi hedeflediklerini açıkça söyleyenlerin amaçları, herhalde ülkemizin  ve milletimizin menfaatlerini korumak değildir. Bu beyanlara güvenerek  efelenenlerin gayesinin de ülkeye ve millete hizmet olmadığı bellidir. Ama biz  nasıl 19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlilerin  heveslerini kursaklarında bıraktıysak, inşallah bu defa da aynı şeyi yapacağız."
 
 
"Bunun dışındaki her hesap yanlıştır ve sandıktan dönmeye mahkumdur"
Erdoğan, milletin gönlündeki tek 2023 hesabının, büyük ve güçlü  Türkiye'nin müjdecisi olan "2023 hedeflerine ulaşmak" olduğunu vurgulayarak,  "Bunun dışındaki her hesap yanlıştır ve sandıktan dönmeye mahkumdur." dedi.
 
Küresel ekonomideki çalkantıların yeni olmadığına dikkati çeken  Erdoğan, 2008 finans krizinden beri kendini zaten hissettirdiğini, Kovid-19  salgınının bu sorunların hızla, her alanda ve tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasına  vesile olduğunu anlattı.
 
Bu süreçte "gelişmiş" diye tarif edilen ülkelerin aslında ne derece  kırılgan siyasi, sosyal, ekonomik yapılara sahip olduklarının görüldüğünü  vurgulayan Erdoğan, "Batının sömürge döneminde başlayan birinci ve ikinci dünya  savaşları ile kurumsallaşan, güvenlik ve refah düzeninin gerçekte bir sırça  köşkten ibaret olduğu ortaya çıktı. Türkiye gibi stratejik coğrafi konuma, kadim  devlet geleneğine, sağlam tarihi ve kültürel arka plana, güçlü üretim ve insan  potansiyeli altyapısına sahip ülkeler, kendilerini bu süreçten ayrıştırmayı  başardı." ifadelerini kullandı.
 
 
"Küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza en az seviyede  yansıttık"
Dünya ekonomisindeki bozulmanın, enerjiden lojistiğe, hammaddeden  stratejik ürünlere kadar pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtığını  belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ekonomisi dünya ile bütünleşmiş, petrol başta olmak üzere sanayisinde  kullandığı ürünlerin çoğunu dışarıdan alan bir ülke olarak, bu fiyat  artışlarından biz de etkilendik. Özellikle enerjide önemli bir bölümünü devlet  olarak kendimiz üstlenerek küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza en az  seviyede yansıttık. Bunun bile özellikle insanımıza yaşattığı sıkıntıların  farkındayız. Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı  güçlendirecek, ihracatı teşvik edecek bir ekonomi politikasıyla bu küresel krizi  ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Türkiye'yi faiz, kur,  enflasyon kıskacından kurtarmanın yolunun ülkemizi işte bu dört ayak üzerinde  yükseltmekten geçtiğine inanıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin  olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir."
 
Erdoğan, kendilerine muhalefet edenlerin ülkenin geçmişinde en küçük  bir eserlerinin bulunmadığını, tam tersine yaşanan nice acıların müsebbipleri  olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Geçmişte inşa edilen her baraja,  her köprüye, her yola, her havalimanına, her tünele bütün bunlara karşı  çıkanların ülkeyi kalkındırmak, milleti refaha kavuşturmak diye bir derdi  olabilir mi?" dedi.
 
Alandakilere "Eskişehir'deki mevcut suyu içebiliyor musunuz?" diye  soran Erdoğan, "Bir büyükşehir belediyesinin görevi nedir? Vatandaşına tertemiz,  pırıl pırıl su içirmektir. Eskişehir'de var mı böyle bir şey?" dedi.  Vatandaşlardan "hayır" yanıtını alan Erdoğan, "Öyleyse dikkatli olacağız. 2024'e  iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
 
Dünyanın yükselen kıtası olarak kabul edilen Afrika'da ülkenin siyasi  ve ekonomik olarak hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalıştıklarını  belirten Erdoğan, 4 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini anımsattı.
 
Erdoğan, muhalefetin aynı konudaki vizyonunun ise seyahat ettikleri  uçağın yakıt parasını hesaplamaktan öteye geçemediğini dile getirerek "Neymiş?  İktidar olurlarsa, dostlar alışverişte görsün, devletin uçaklarını satacaklarmış.  Ya zaten sizin işiniz, gücünüz bu. Siz ülkeye bir şey kazandırmakla  uğraşmıyorsunuz, bu devletin neyi var, neyi yok, bunları nasıl bir an önce  elimizden satar, çıkarırız bununla uğraşıyorsunuz." dedi.
 
Kendilerinin altyapı, üstyapı yatırımlarıyla ülkeyi nasıl ayağa  kaldırmakla uğraştıklarını, muhalefetin ise "Biz gelince bu uçakları satacağız"  dediğini kaydeden Erdoğan, kendilerinin uçak almaya devam edeceğini söyledi.
 
Erdoğan, kendilerinin Türkiye'nin Afrika kıtasıyla olan ekonomik  potansiyelini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak için ter dökerken,  onların kendi kinleri ve nefretleri içinde debelenip durduklarını ifade etti.
 
Dünyanın en büyük projelerinin Türkiye'de inşa edildiği bir dönemde  muhalefetin ülkeyi ölmüş, bitmiş göstermek için bin dereden su getirdiğini  belirten Erdoğan, "Biz ise onların ülkeyi kötülemek için su getirdikleri o  derelere kurduğumuz projelerle, barajlarla, elektrik santralleriyle, bentlerle  milletimize hizmet götürüyoruz. Farkımız bu." dedi.
 
 
"Bunlar terörist Selo ile beraber oldu"
"Bunların tek gayesi dışarıdan kulaklarına üflenen sufleleri  tekrarlayarak, ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak, takoz  koymak, izlenen her politikayı zayıflatmaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Öyle ki sırf bizi engellemek için terör örgütleri ile birlikte de yol  yürürler. Darbecilerin yanlarında da dururlar, ülke ve millet düşmanlarının dümen  suyuna da girerler. Bunlar terörist Selo ile beraber oldu. Bunlar da ar yok.  Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Bütün oradaki vatandaşları sokağa döken  Selo değil miydi? Şimdi kalktılar, onu içeriden nasıl çıkarırız, bunun gayreti  içerisindeler. Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız. İşte Selo'nun eşi  televizyon programına çıkıyor. Ben diyor çocuklarımla masumane oturuyorum. Peki,  senin çocukların masumane de o şu anda toprağın altında öldürülmüş olan o bizim  günahsız vatandaşlarımızın geride bıraktıkları yavruları, Yasin Börü'nün geride  bıraktığı ailesi onlar ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile  beraber masumane yaşıyorlar. Onları nereye koyacaksın? Sen anasın da Yasin'in  anası ana değil mi?"
 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin  Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına  geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye,  Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye,  anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi  bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne  yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce  istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar,  Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları  gün burayı terk edecekler."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, kendi  firmalarının yatırım ve üretim atağı yanında küresel firmaların da üretim üssü  olma yolunda hızla ilerliyor." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Millet  Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış  Töreni'nde konuştu.
 
Yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından bugün Eskişehirlilerle bir kez  daha hasret gidermeye, hasbihal etmeye, bu vesileyle de çeşitli programlara  katılmaya geldiklerini belirten Erdoğan, Eskişehir'e ayak basar basmaz, önce AK  Parti İl Danışma Kurulu toplantısında Eskişehir teşkilatıyla buluştuğunu,  ardından Çin HAİER firmasının şehirde kurduğu beyaz eşya fabrikası ile Organize  Sanayi Bölgesi'nde yapılan 52 yeni fabrika ve altyapı tesislerinin açılış  törenlerine katıldığını anımsattı.
 
Yatırım değeri 1,6 milyar lira olan bu fabrikaların hayırlı olmasını  dileyen Erdoğan, HAİER firmasının dünya markalarını bünyesine katan, küresel  çapta pazar payı olan bir firma olduğunu anlattı. Erdoğan, Eskişehir'de kurulan  fabrikada dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek bulaşık ve kurutma makinaları  üretileceğini, kurutma makinası fabrikası bugün üretime geçerken yatırımı süren  bulaşık makinası fabrikasının da haziranda üretime başlayacağını bildirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüldüğü gibi Türkiye, kendi firmalarının  yatırım ve üretim atağı yanında küresel firmaların da üretim üssü olma yolunda  hızla ilerliyor. Her zaman söylediğim gibi sermayenin milliyeti, rengi, inancı  olmaz. Ülkemize yatırım yapacak, teknoloji getirecek, ihracatımıza,  istihdamımıza, büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de  sonuna kadar açıktır." diye konuştu.
 
Bu anlayışla salgın döneminde yeniden yapılanan küresel üretim ve  lojistik sisteminde Türkiye'yi en üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini  vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yatırım demek, üretim demek, ihracat demek, istihdam demek, cari  açığın azalması ve ülkenin kazancının artması, milletimizin zenginleşmesi demek.  Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde benzer  daha pek çok müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Kurulan her yeni fabrikayla,  ortaya çıkan her yeni istihdamla ülkemiz hedeflerine bir adım daha  yaklaşmaktadır."
 
 
"106 kalem eserin toplu açılış törenini yapıyoruz"
Bu noktaya kolay gelinmediğini belirten Erdoğan, geride kalan 19 yılda  eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan  şehirciliğe kadar her alanı kapsayan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin bu güce  kavuştuğunu bildirdi.
 
Türkiye'nin 81 vilayetinin her birini Cumhuriyet tarihinde  yapılanların tamamını 5'e, 10'e katlayan yatırımlarla donatarak, büyük ve güçlü  Türkiye'nin inşasına giden yolları açtıklarını ifade eden Erdoğan, bugün de  burada bakanlıkların, kurumların, belediyelerin tamamladığı toplam yatırım bedeli  yaklaşık 3 milyar lirayı geçen 106 kalem eserin toplu açılış törenini  yaptıklarını belirtti.
 
Eğitimde şehre kazandırdıkları 3 anaokulu, 7 ilkokul, 5 ortaokul ve 11  lise, fen lisesi pansiyonu, halk eğitim merkezi, Osmangazi Üniversitesinin  fakülte binaları, 1250 yataklı ve 1500 yataklı 2 ayrı yükseköğrenim yurdunun  resmi açılışının da bugün yapıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sağlıkta 112 Acil merkezini hizmete açıyoruz. Çevre ve şehircilikte  TOKİ tarafından yapılan, kapalı otoparkı ve sosyal tesisleriyle Eskişehir Millet  Bahçesi'nin, bunun yanında altyapı ve çevre düzenlemesi projelerinin resmi  açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Tarım ve ormanda ağaçlandırmadan orman  işletmelerine, kadastrodan mesire yerlerine, tabiat parklarından sel kapanlarına  kadar pek çok hizmetin açılışını da yine bugün yapıyoruz. Bugün burada çeşitli  bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın hizmet binalarını, tamamlanan il bank  projelerini, organize sanayi bölgelerini, altyapı ve eğitim yatırımlarını, enerji  ve tevsiat ve iletim hattı yatırımlarını, kalkınma ajansımızın desteklediği  projeleri de aynen resmi olarak hizmete açıyoruz. Eskişehir'imizin gururu TEİ  TUSAŞ Motor Sanayi hem altyapı yatırımları hem de çok önemli motor geliştirme  projelerini tamamladı. Bugün bunların da resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.  Aynı şekilde Beylikova, İnönü ve Günyüzü belediyelerimizin ilçelerimize  kazandırdığı eserlerin resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz."
 
Tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan,  yatırımlarda emeği geçenleri kutladı. Erdoğan, bundan sonra da Eskişehir'in her  karışını yeni yatırımlarla eserlerle hizmetlerle donatmaya devam edeceklerini  bildirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye seninle gurur duyuyor"  tezahüratlarına, "Ben sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.
 
 
"Ülkeye ve millete hizmet etmek nasip işidir"
Her şey gibi ülkeye ve millete hizmet etmenin de nasip işi olduğunu  belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Rabb'im bize 19 yıldır bunu nasip etti. Yıllarca tek parti  faşizminin, darbelerin, iç ve dış vesayetin, terör örgütlerinin cenderesi altında  enerjisi boşa harcanan, vakti heder edilen bir ülkeyi dünyanın en üst liginin  eşiğine kadar hamdolsun getirdik. Türkiye'yi, gerçekleştirdiğimiz tarihimizin en  büyük demokratik reformları ve kalkınma hamleleri sayesinde dünyanın en itibarlı,  sözü dinlenen, gelişmelere yön veren ülkeleri arasına dahil ettik. Bunun için hep  birlikte gerçekten çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi vesayetin dayatmalarıyla  karşı karşıya kaldık. Yeri geldi üzerimize salınan terör örgütlerinin  saldırılarıyla uğraştık. Yeri geldi darbecilerin silahlarıyla burun buruna  kaldık. Yeri geldi ekonomik tetikçilerle, onların tuzaklarıyla boğuştuk. Yeri  geldi içeride ve dışarıda estirilen nice haksız ve adaletsiz yalan, iftira,  çarpıtma rüzgarına karşı mücadele ettik. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve  milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik."
 
Türkiye'yi, kendi çizdikleri siyasi ve ekonomik sınırların dışına  çıkartmamak için ellerinden geleni yapanlara rağmen, 2023'ün, büyük ve güçlü  Türkiye hedefinin eşiğinde olduklarına işaret eden Erdoğan, sadece bununla  kalmayıp, gençlere bırakacakları en büyük miras olarak gördükleri Türkiye'nin,  2053 vizyonunu da yavaş yavaş şekillendirmeye başladıklarını söyledi.
 
 
"Ülkemizi, önümüze çıkan her engeli birer birer aşarak büyüttük"
Bunun için vatan topraklarının her karışını yatırımlarla  zenginleştirmeye, maziden atiye uzanan köprüyü güçlendirerek insanların  geleceklerine umutla bakmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Sıkıntılarımız yok mu, elbette var. Uluslararası alanda  karşılaştığımız zorluklar var, iç siyasette yaşanan sorunlar var, ekonomide  yaşadığımız sıkıntılar var ama biz son 19 yıldır attığımız her adımda  sıkıntılarla karşılaştık. Ülkemizi, önümüze çıkan her engeli birer birer aşarak  büyüttük, güçlendirdik, özgüven kazandırdık, zenginleştirdik. Eğer zorluklar  karşısında pes eden bir yapıda olsaydık bu işlere hiç giremezdik. İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanlığım ardından bizi demir parmaklıkların ardına  koyanlar, bu şekilde mücadeleden vazgeçeceğimizi sandılar. 2002'de seçimi kazanıp  hükümete geldiğimizde bize, her türlü hukuk ve ahlak dışı engeli çıkartanlar da  aynı hevese kapılmışlardı. Terör örgütlerinden darbecilere kadar nice şer güçler,  aynı gayeyle harekete geçirildi. Tıpkı uluslararası siyasette olduğu gibi  ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini  ifade etmiyor. Gerçi bu oyunu kuranlar, niyetlerini gizlemeye de gerek  duymuyorlar.
 
Türkiye'yi diplomaside ve ekonomide zora sokarak, siyasi iktidarı  değiştirmeyi hedeflediklerini açıkça söyleyenlerin amaçları, herhalde ülkemizin  ve milletimizin menfaatlerini korumak değildir. Bu beyanlara güvenerek  efelenenlerin gayesinin de ülkeye ve millete hizmet olmadığı bellidir. Ama biz  nasıl 19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlilerin  heveslerini kursaklarında bıraktıysak, inşallah bu defa da aynı şeyi yapacağız."
 
 
"Bunun dışındaki her hesap yanlıştır ve sandıktan dönmeye mahkumdur"
Erdoğan, milletin gönlündeki tek 2023 hesabının, büyük ve güçlü  Türkiye'nin müjdecisi olan "2023 hedeflerine ulaşmak" olduğunu vurgulayarak,  "Bunun dışındaki her hesap yanlıştır ve sandıktan dönmeye mahkumdur." dedi.
 
Küresel ekonomideki çalkantıların yeni olmadığına dikkati çeken  Erdoğan, 2008 finans krizinden beri kendini zaten hissettirdiğini, Kovid-19  salgınının bu sorunların hızla, her alanda ve tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasına  vesile olduğunu anlattı.
 
Bu süreçte "gelişmiş" diye tarif edilen ülkelerin aslında ne derece  kırılgan siyasi, sosyal, ekonomik yapılara sahip olduklarının görüldüğünü  vurgulayan Erdoğan, "Batının sömürge döneminde başlayan birinci ve ikinci dünya  savaşları ile kurumsallaşan, güvenlik ve refah düzeninin gerçekte bir sırça  köşkten ibaret olduğu ortaya çıktı. Türkiye gibi stratejik coğrafi konuma, kadim  devlet geleneğine, sağlam tarihi ve kültürel arka plana, güçlü üretim ve insan  potansiyeli altyapısına sahip ülkeler, kendilerini bu süreçten ayrıştırmayı  başardı." ifadelerini kullandı.
 
 
"Küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza en az seviyede  yansıttık"
Dünya ekonomisindeki bozulmanın, enerjiden lojistiğe, hammaddeden  stratejik ürünlere kadar pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtığını  belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ekonomisi dünya ile bütünleşmiş, petrol başta olmak üzere sanayisinde  kullandığı ürünlerin çoğunu dışarıdan alan bir ülke olarak, bu fiyat  artışlarından biz de etkilendik. Özellikle enerjide önemli bir bölümünü devlet  olarak kendimiz üstlenerek küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza en az  seviyede yansıttık. Bunun bile özellikle insanımıza yaşattığı sıkıntıların  farkındayız. Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı  güçlendirecek, ihracatı teşvik edecek bir ekonomi politikasıyla bu küresel krizi  ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Türkiye'yi faiz, kur,  enflasyon kıskacından kurtarmanın yolunun ülkemizi işte bu dört ayak üzerinde  yükseltmekten geçtiğine inanıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama emin  olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir."
 
Erdoğan, kendilerine muhalefet edenlerin ülkenin geçmişinde en küçük  bir eserlerinin bulunmadığını, tam tersine yaşanan nice acıların müsebbipleri  olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Geçmişte inşa edilen her baraja,  her köprüye, her yola, her havalimanına, her tünele bütün bunlara karşı  çıkanların ülkeyi kalkındırmak, milleti refaha kavuşturmak diye bir derdi  olabilir mi?" dedi.
 
Alandakilere "Eskişehir'deki mevcut suyu içebiliyor musunuz?" diye  soran Erdoğan, "Bir büyükşehir belediyesinin görevi nedir? Vatandaşına tertemiz,  pırıl pırıl su içirmektir. Eskişehir'de var mı böyle bir şey?" dedi.  Vatandaşlardan "hayır" yanıtını alan Erdoğan, "Öyleyse dikkatli olacağız. 2024'e  iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
 
Dünyanın yükselen kıtası olarak kabul edilen Afrika'da ülkenin siyasi  ve ekonomik olarak hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalıştıklarını  belirten Erdoğan, 4 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini anımsattı.
 
Erdoğan, muhalefetin aynı konudaki vizyonunun ise seyahat ettikleri  uçağın yakıt parasını hesaplamaktan öteye geçemediğini dile getirerek "Neymiş?  İktidar olurlarsa, dostlar alışverişte görsün, devletin uçaklarını satacaklarmış.  Ya zaten sizin işiniz, gücünüz bu. Siz ülkeye bir şey kazandırmakla  uğraşmıyorsunuz, bu devletin neyi var, neyi yok, bunları nasıl bir an önce  elimizden satar, çıkarırız bununla uğraşıyorsunuz." dedi.
 
Kendilerinin altyapı, üstyapı yatırımlarıyla ülkeyi nasıl ayağa  kaldırmakla uğraştıklarını, muhalefetin ise "Biz gelince bu uçakları satacağız"  dediğini kaydeden Erdoğan, kendilerinin uçak almaya devam edeceğini söyledi.
 
Erdoğan, kendilerinin Türkiye'nin Afrika kıtasıyla olan ekonomik  potansiyelini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak için ter dökerken,  onların kendi kinleri ve nefretleri içinde debelenip durduklarını ifade etti.
 
Dünyanın en büyük projelerinin Türkiye'de inşa edildiği bir dönemde  muhalefetin ülkeyi ölmüş, bitmiş göstermek için bin dereden su getirdiğini  belirten Erdoğan, "Biz ise onların ülkeyi kötülemek için su getirdikleri o  derelere kurduğumuz projelerle, barajlarla, elektrik santralleriyle, bentlerle  milletimize hizmet götürüyoruz. Farkımız bu." dedi.
 
 
"Bunlar terörist Selo ile beraber oldu"
"Bunların tek gayesi dışarıdan kulaklarına üflenen sufleleri  tekrarlayarak, ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak, takoz  koymak, izlenen her politikayı zayıflatmaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Öyle ki sırf bizi engellemek için terör örgütleri ile birlikte de yol  yürürler. Darbecilerin yanlarında da dururlar, ülke ve millet düşmanlarının dümen  suyuna da girerler. Bunlar terörist Selo ile beraber oldu. Bunlar da ar yok.  Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Bütün oradaki vatandaşları sokağa döken  Selo değil miydi? Şimdi kalktılar, onu içeriden nasıl çıkarırız, bunun gayreti  içerisindeler. Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız. İşte Selo'nun eşi  televizyon programına çıkıyor. Ben diyor çocuklarımla masumane oturuyorum. Peki,  senin çocukların masumane de o şu anda toprağın altında öldürülmüş olan o bizim  günahsız vatandaşlarımızın geride bıraktıkları yavruları, Yasin Börü'nün geride  bıraktığı ailesi onlar ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile  beraber masumane yaşıyorlar. Onları nereye koyacaksın? Sen anasın da Yasin'in  anası ana değil mi?"
 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin  Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına  geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye,  Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye,  anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi  bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne  yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce  istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar,  Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları  gün burayı terk edecekler."
 
"Bay Kemal 'Selo aşağı, Selo yukarı' diyor"
Ülkenin derdiyle dertlenmeyince, milletle aynı istikamete bakmayınca,  gelecek nesillere karşı sorumluluk hissetmeyince ve omurga olmayınca her yöne  dönmenin kolay olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"İşte Bay Kemal bunlarla beraber değil mi? Bay Kemal 'Selo aşağı, Selo  yukarı' diyor. Çünkü beraber yürüyorlar, beraber yatıp kalkıyorlar. Bay Kemal,  bak bizi iyi tanı. Biz senin oturup kalktığın yerde değil milletimizle oturur,  kalkarız ve milletimize yan bakanla da en ufak bir dostluğumuz olmaz. Çünkü biz  ne diyoruz, hamdolsun biz bugüne kadar nasıl dimdik durduysak bundan sonra da  aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Her vakit olduğu gibi bugün de  milletimizin eğriyi de doğruyu da gören haklıya hakkını teslim eden haksıza  dersini veren irfanına güveniyoruz."
 
Erdoğan, Eskişehir'den başlayarak 81 vilayetin tamamında insanlara bu  hakikatleri anlatmak için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam  edeceklerini belirterek "Türkiye'nin 2023 imtihanını da başarıyla verdiğinde  Allah'ın izniyle gerçekten 21. yüzyılın parlayan yıldızı olacağından zerre kadar  şüphe duymuyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse yapacağız." dedi.
 
"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz." atasözünü anımsatan  Erdoğan, ülkeye bugüne kadar kazandırdıkları eser ve hizmetlere güvenerek,  millete mutlu, müreffeh, güzel bir gelecek vadettiklerini bildirdi.
 
"Muhalefetin avara kasnak gibi aynı yalanları, iftiraları, hezeyanları  döndürüp dolaştırıp tekrarlamasının 84 milyonun tek bir ferdine bile en küçük bir  faydası yok." diyen Erdoğan, 81 vilayetin her birine kazandırdıkları eser ve  hizmetlerin ise her bir insanın günlük hayatında somut karşılığının olduğunu dile  getirdi.
 
Son 19 yılda Eskişehir'e yaptıkları yatırımlara değinen Erdoğan, şu  bilgileri verdi:
"Biz, Eskişehir'e neler yaptık, burada belediye neler yaptı? Var mı  bir şey? Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3  bin 38 yeni derslik inşa ettik, şehrimizdeki 3'üncü yükseköğretim kurumu olan  Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 5 bin 896 kişi  kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını açtık. Aralarında 33 bin seyirci  kapasiteli stadyumun da bulunduğu 31 spor tesisini Eskişehrimize kazandırdık.  Sosyal yardımlarda Eskişehirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 1,3 milyar  liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 7'si hastaneden oluşan toplam 23 sağlık tesisi  inşa ettik. İnşa ettiğimiz 1081 yataklı şehir hastanemiz, nasıl memnun musunuz?  Biz buyuz. 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, memnun musunuz?  Eskişehirli kardeşlerimize insan odaklı sağlık hizmeti anlayışımızı layıkıyla  sunuyoruz."
 
"Çevre ve şehircilikte 9 bin 358 konutu tamamladık"
Sivrihisar Hastanesinin ek binasıyla birlikte 4 sağlık tesisinin  inşası, 12 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihale süreci devam ettiğini  belirten Erdoğan, "Çevre ve şehircilikte 9 bin 358 konutu tamamladık, 594 konutun  sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşasına devam ediyoruz. Dar gelirli  vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Odunpazarı ilçemizde 2 bin 450 konut  üretimi için proje çalışmalarını bitirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yaparak, inşasına başlıyoruz." dedi.
 
Eskişehir'de bina stokunun tamamını tarayıp, riskli binaları tespit  ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kapsamda yaptığımız, riskli  yapı tespitinin ardından 10 bin 94 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik.  Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kira yardımları, kamulaştırma ve proje  uygulamaları için 80 milyon lira destek sağladık. Şehrimizde 3 millet bahçesi  projemiz bulunuyor. Eski stadın yerine inşa ettiğimiz millet bahçemizin yapımını  tamamladık." diye konuştu.
 
Beylikova ilçesinde yapımı süren millet bahçesini yüzde 90 seviyesinde  bitirdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Odunpazarı Millet Bahçemizde yer seçimini bitirdik, yapımına yakında  başlıyoruz. Ulaştırmada 90 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 227  kilometre ilaveyle toplamda 317 kilometreye çıkardık. İnşası süren  Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunu 2 yıla, Eskişehir-Sarıcakaya yolunu ise 3 yıla  kadar tamamlıyoruz. Önce Ankara ile sonra Konya, İstanbul, Bilecik, Sakarya ve  Kocaeli ile yüksek hızlı tren ulaşımını başlattık.
 
Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'ne bir iltisak hattı yapmak için çalışmalara  başladık. Raylı sistemlerde adeta bir üretim merkezi haline gelen Eskişehir'de  milli, elektrikli ana hat lokomotif imalatı projesini hayata geçiriyoruz. Üretim  aşamalarının önemli bir kısmı başlayan bu projeyle ülkemizin elektrikli lokomotif  imalatında dışarıya bağımlılığını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyoruz."
 
Bir başka projelerinin de raylı taşıtlarda kullanılan yeni nesil 8  silindirli dizel motor üretimini Eskişehir'de başlatmak olduğunu söyleyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisansı ülkemize ait özgün bu motorun üretimiyle inşallah  lokomotif, enerji sektörü ve marina motor ihtiyaçlarını kendimiz  karşılayabileceğiz." dedi.
 
Tarım ve ormanda Eskişehir'e 9 baraj ve 11 gölet kazandırdıklarını  belirten Erdoğan, son 19 yılda inşa ettikleri 26 sulama tesisiyle, Eskişehir'de  105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, inşaat safhasında olan 14  sulama tesisi ile toplam 70 bin dekar araziyi daha suyla buluşturacaklarını  söyledi.
 
Eskişehirli çiftçilere 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek  verdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sanayide 20 AR-GE merkezi ve 5 tasarım merkezi kurduk. Üretimi ve  istihdamı desteklemek için 2,6 milyar lira tutarında prim desteği verdik.  Enerjide bugüne kadar Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü, Mahmudiye, Mihalıççık ve  Sivrihisar'ı doğalgazla buluşturduk. Yakında Sarıcakaya'ya ve Mihalgazi'ye de  doğal gazı götürüyoruz. Görüldüğü gibi şehrimize, özetin özeti bile anlatmakla  bitmeyecek eserler ve hizmetler kazandırdık. İnşallah bundan sonra Eskişehir'i  daha büyük yatırımlarla geliştirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz.
 
Gerek buraya gelmeden önce açılışını yaptığımız fabrikaların gerekse  burada resmi açılışlarını gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetlerin şehrimize,  ülkemize bir kez daha milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu  eserlerin Eskişehir'e kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum.  Şimdi 2023'e kadar ne yapacağız? Çalışacak mıyız? Evet. Durmak yok, yola devam  diyor muyuz? Var olun."
 
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmanın ardından beraberindekilerle kurdele  keserek yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.
 
Tören alanına bazı yatırımların görsellerinin yer aldığı ve "Laf değil  icraat, Eskişehir'e 26 milyar yatırım" yazılı pankart ile "Sayın Cumhurbaşkanımız  yürüdüğün yolda Eskişehir arkanda", "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek  devlet" yazılı pankartlar asıldı.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bir selamlama konuşması  yaptığı törene, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti  Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri de katıldı.
 
 
İŞTE İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLECEK ÜLEKELERİN ELÇİLERİ
 
David M. Satterfield
Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi
 
Jürgen Schulz
Almanya Ankara Büyükelçisi
 
Danny Annan
Danimarka Ankara Büyükelçisi
 
Ari Maki
Finlandiya Ankara Büyükelçisi
 
Herve Margo
Fransa Ankara Büyükelçisi
 
Marjanne de Kwaasteniet
Hollanda Ankara Büyükelçisi
 
Staffan Herrström
İsveç Ankara Büyükelçisi
 
Jamal Khokhar
Kanada Ankara Büyükelçisi
 
Erling Skjonsberg
Norveç Ankara Büyükelçisi
 
Wendy Hinton
Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi
 

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