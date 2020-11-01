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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

DHA |  01 Kasım 2020 Pazar - 15:27 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.
 
 

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