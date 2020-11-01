Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
DHA | 01 Kasım 2020 Pazar - 15:27 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 15:29