Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de peş peşe kritik görüşmeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerini gerçekleştirmek için NATO karargahına geldi. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.
İlk görüşmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yapan Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü. Erdoğan, TSİ 18.00'da ABD Başkanı Biden ile de bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.
Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
ERDOĞAN JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşme sona erdi.
Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.
MACRON İLE 52 DAKİKALIK GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.
GÖRÜŞME OLDUKÇA OLUMLU GEÇTİ
CNN Türk canlı yayınında Arzu Çakır Morin Fransız kaynaklar tarafından görüşmeye ilişkin yapılan ilk değerlendirmeleri anlattı. İşte Arzu Çakır Morin’in o açıklamaları:
Diplomatik kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre; görüşmenin son derece verimli olduğu ve baş başa görüşmenin olumlu geçtiği dile getirildi. Görüşme beklenenden uzun sürdü.
NATO üyeliği açısından bir takım sorunlu konular vardı. Doğu Akdeniz gibi bu konularla ilgili görüşmeler yapıldı.
Türkiye ile Fransa konusunda netleşmesi gereken konular vardı. İslamafobi ve Fransa’daki laiklik konusu gündeme geldi. Macron’un açıklamaları Türkiye tarafında rahatsızlık yaratmıştı. Macron’un bu konuda görüşmede ‘Bizim için laiklik konusu Müslümanlara karşı bir tutum değildir asla’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fransa kaynaklarına göre pek çok konuda diyalogla devam etme kararı alındığı söyleniyor, görüşmenin ayrıca çok olumlu geçtiği bildirildi.
MACRON'DAN İLK AÇIKLAMA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptığını belirtti.
Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için." ifadesini kullandı.
Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron ile Erdoğan’ın, Suriye ve Libya’daki sorunlarla ilgili birlikte çalışmanın gereğini ele aldığı belirtildi.
NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin, NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 52 dakika sürdü.
YOĞUN SALGIN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.
NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.
İngiltere'de 3-4 Aralık 2019'da yapılan son NATO Zirve toplantısından sonra ilk kez düzenlenen bu yoğun gündemli toplantı için 30 ülkeden binlerce görevli ve gazeteci Brüksel'e geldi. Heyetler çok sıkı güvenlik ve salgın tedbirleriyle NATO karargahında görüşmeler yapacak.
Zirve nedeniyle Brüksel'de liderlerin NATO karargahına gidiş güzergahındaki birçok yol kapatıldı. Belçika güvenlik güçleri de hem liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerde hem de NATO karargahı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belçikalı yetkililer bu amaçla en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Şehirdeki bazı toplu taşıma güzergahlarında da değişiklikler yapıldı.