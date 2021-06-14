Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de peş peşe kritik görüşmeler!

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.

GÖRÜŞME OLDUKÇA OLUMLU GEÇTİ

CNN Türk canlı yayınında Arzu Çakır Morin Fransız kaynaklar tarafından görüşmeye ilişkin yapılan ilk değerlendirmeleri anlattı. İşte Arzu Çakır Morin’in o açıklamaları:

Diplomatik kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre; görüşmenin son derece verimli olduğu ve baş başa görüşmenin olumlu geçtiği dile getirildi. Görüşme beklenenden uzun sürdü.

NATO üyeliği açısından bir takım sorunlu konular vardı. Doğu Akdeniz gibi bu konularla ilgili görüşmeler yapıldı.

Türkiye ile Fransa konusunda netleşmesi gereken konular vardı. İslamafobi ve Fransa’daki laiklik konusu gündeme geldi. Macron’un açıklamaları Türkiye tarafında rahatsızlık yaratmıştı. Macron’un bu konuda görüşmede ‘Bizim için laiklik konusu Müslümanlara karşı bir tutum değildir asla’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fransa kaynaklarına göre pek çok konuda diyalogla devam etme kararı alındığı söyleniyor, görüşmenin ayrıca çok olumlu geçtiği bildirildi.