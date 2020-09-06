Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Böyle Daha Güzelsin' sergisi paylaşımı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.

28 Şubat’ta yaşanan mağduriyetlere ve kadınlarımızın hafızasında bıraktığı derin izlere sanatın güçlü diliyle dikkat çeken “Böyle Daha Güzelsin” sergisini torunum Emine Mahinur ile birlikte ziyaret ettik.

KADEM’e ve tüm eser sahiplerine şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/531bRgLsnw