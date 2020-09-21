Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye video mesaj

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları
BM sistemini yeniden etkin kuılmak için öncelikle güvenlik konseyini reforma tabi tutmak gerekiyor. Demokratik, şeffaf, hesap verilebilir etkin ve adil temsile dayalı konsey mimarisi zorunluluk halini almıştır. BM'nin yapısı sürdürülebilir değil. 75. Genelk Kurul görevini kıdemli diplomat ve siyasetçi olan Volkan Bozkır'ın üstlenmesi Türkiye için iftihar meselesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şanstır. Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmektedir.