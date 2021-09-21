Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda yerli aşı mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Yerli aşımız TURKOVAC’ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi. Afganistan, Suriye ve Filistin sorununa ilişkin net mesajlar veren Erdoğan "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan veremedik”

"Kovid-19 salgınında aralarında sevdiklerimizin de olduğu insanları kaybettik. Aşılamaya rağmen salgının olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini görüyoruz. BM'nin 76. Genel Kurulu'nu da böyle bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Genel Kurulumuzun uluslararası toplumun meselelerine çözüm sağlaması için daha da güçlendirilmesi gerekiyor.Türkiye olarak BM Genel Kurulu'nun faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için elimizden geleni yapacağız.

Öncelikle acı da olsa bir gerçeği ifade etmek istiyorum. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan veremedik. Az gelişmiş ülkeler salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Küresel sistemin artık çözüm yerine sorun çıkaran bir hale büründüğünü görüyoruz.Özellikle bu salgının üstesinden küresel birliktelikle gelinebilir. Öncelikle acı da olsa bir gerçeği ifade etmek istiyorum. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan veremedik. Az gelişmiş ülkeler salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Küresel sistemin artık çözüm yerine sorun çıkaran bir hale büründüğünü görüyoruz.Özellikle bu salgının üstesinden küresel birliktelikle gelinebilir.

“TURKOVAC'ı tüm dünyanın imkanına sunacağız”

Türkiye olarak elimizde imkanlarımızı dost ve kardeş ülkelerle paylaştık. Tıbbi yardımlarda bulunduk. Bu vesileyle yerli aşımız TURKOVAC'ı milletimizle birlikte tüm dünyanın imkanına sunacağımızı buradan bildirmek isteriz.Yaşadığımız hadiseler bize bazı gerçekleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Acılarımız gibi başarılarımız, sorunlarımız gibi çözümlerimiz de ortaktır.

“Afganistan'ın barış ve istikrara ihtiyacı var”

Siyasi süreçten bağımsız olarak Afganistan'ın barış ve istikrara ihtiyacı var. Türkiye olarak bu zor olarak Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Suriye'de milyonlarca kişinin insani dramına sebep olan iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önüne biz geçtik. İdlib'de milyonlarca insanın hem canını kurtardık hem de yerlerinden edilmesini engelledik. Soruna Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde siyasi bir çözüm bulunması için daha idari bir çözüm bulunması gerekiyor.

"Yeni göç dalgasını karşılamaya imkanımız yok"

Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının, taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyorum. Son 10 yılda özellikle dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan terör eylemleri, terörün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu göstermiştir. Ülkemizde Suriyeliler dışında da sayıları 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır.

Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle göç tehlikesiyle karşı karşıyayız. Artık yeni göç dalgasını karşılamaya imkanımız yok.

"Bağımsız Filistin devletinin kurulması önceliklerimiz arasında"

Filistin halkına zulüm sürdükçe Filistin halkına yönelik ihlallerin karşısında durmayı sürdüreceğiz. 1967 temelinde, özellikle başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin kurulması öncelikli hedeflerimiz arasında yerini koruyor.

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli"

Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu destekliyoruz. Buradan Uluslararası Topluma, Kıbrıs Türkleri'nin filkirlerini önyargısız bir şekilde değerlendirmesini öneriyorum. Sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesini temenni ediyorum. Doğu Akdeniz'de sükunetin devamı ortak çıkarımızdır. İhtilaflar uluslararası hukukla çözülmelidir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli. Ege'deki sorunların da diyalog çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı'nın düzenlenmesi hala masada.

Paris İklim Anlaşması yürürlüğe konulacak

Dünya üzerindeki milyonlarca canlı türüne kucak açarken bu cömertliğinin karşılığında bizden sadece tabiatın dengesine saygı duymamızı istiyor. İnsanoğlu tarih boyunca sürdürdüğü gelişme ve kalkınma arayışında dünyanın bize sunduğu kaynakları maalesef hoyratça kullanmıştır. İklim değişikliği, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği gibi başlıklar altında toplayabileceğimiz sorunlar insanlığın geleceğini belirsizliğe atacak boyuta ulaşmıştır. İklim değişikliği çevre sorunu olmanın ötesinde üzerine özellikle durulması gereken bir konudur. Sanayi öncesi döneme kıyasla yüzde 50 artış gösteren sera gazları dünyamızın adeta ateşini yükseltiyor.

Bir süredir dünyanın her tarafında sanayi öncesi döneme göre 1,1 santigrat derece artış gösteren sıcaklığın yol açtığı afetler yaşanıyor. Bu afetler çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Türkiye olarak bu konuda en hızlı ve etkin çözümler üreten ülke olmamıza rağmen biz de oldukça sıkıntılı günler yaşadık. Küresel sıcaklık artışının devam etmesi, dolayısıyla daha yoğun yağışların gelecek olması hepimizi yeni arayışlara yöneltmelidir. Ormanların bir yandan arazi kullanımıyla diğer yandan yangınlarla yok olmaya yüz tutması dünyamızı bekleyen bir diğer tehlikedir. Sıcaklık artışının etkilediği bir diğer alan da denizlerimizdir.

Paris İklim Anlaşması'na ilk imza atan ülkelerden biridir. Henüz bu anlaşma yürürlüğe konulmadı. Paris İklim Anlaşması'nı atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde önümüzdeki ay Meclis'imizin onayına sunmayı hedefliyoruz."