Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
03 Eylül 2020 Perşembe - 19:57 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 20:08