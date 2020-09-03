03 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.076 -0.70 EURO 8,8040 0.57
USD 7,4310 0.65 ALTIN 461,300 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

03 Eylül 2020 Perşembe - 19:57 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 20:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19'a yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.


 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.