Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a 'soykırım' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesi kullanmasının ardından Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Erdoğan, "ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından, 24 Nisan’da 1915 olaylarını tarihi bir skandalla ‘soykırım’ olarak tanımlayan ABD Başkanı Joe Biden’a sert tepki gösterdi.

Daha önceki ABD başkanlarının aksine 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlayan Biden, tarihi skandala imza atarak "Ermenilerin tarihine saygı duyuyoruz. Bu acıyı görüyoruz. Tarihi tasdik ediyoruz. Bunu da suçu birilerine yüklemek için değil, bunun bir daha asla yaşanmaması için yapıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu. Tarihi skandala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’dan sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"ABD Başkanı Biden yayınladığı mesajda coğrafyamızda 1 asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır.

Hiçbir tarihi ve hukuki ifadesi olmayan bu söylemleri milletimizi ve bizi üzmüştür.

Türkiye karşıtı grupların baskıyla yer verildiğini düşünüyoruz. Ancak bu durum iki ülke arasındaki tutumu ortadan kaldırmıyor. Şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere bize soykırım ifadesi yönetenlerin millet içine çıkamayacak duruma gelecektir. Osmanlı balkanlardan ve Kafkaslara uzanan nüfusunun yarıya yakını 10 milyon ölüm yarısı sürgün acısı yaşamıştır. Üstelik biz bunu söylemiyoruz. Batılı tarihçiler söylüyor.

Sadece dedelerin torunlarına yürekleri burkularak anlattığı acı hatıraları vardır. Çünkü bu insanlar Türktür, Müslümandır.

Millet olarak bugüne kadar, kendi acılarımızı istismar haline getirerek hareket etmedik. Biz acıları kalbimize gömük ileriye bakma bakış açımızı bazıları yanlış anlıyor.