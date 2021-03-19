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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a 'katil' tepkisi: Kabul edilebilir değil...

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 14:03 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 14:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan Biden'ın Putin için 'katil' ifadesi kullanmasına tepki göstererek, "Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır." dedi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın  Putin hakkındaki sözlerine ilişkin, "Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu  ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının  kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten  kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin  gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini  yapmıştır." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem  Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.
 
Bir gazetecinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin hakkındaki sözlerine ilişkin değerlendirilmesini sorması üzerine Erdoğan,  şunları kaydetti:
"Doğrusu Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet  başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir  devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir,  yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok  akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır."
 
 
Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der  Leyen ile yapacağı görüşmede hangi konu başlıklarının ele alınacağının sorulması  üzerine, "Şu anda Avrupa Birliğinin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlar  ile ilgili konuyu askıya aldı diye yeni bazı gelişmeler var. Biz tabii bu sürece  yönelik şu anda başta Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bunları ele almak suretiyle  bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin Avrupa Birliğinden beklentilerini ve bunun  yanında da tabii Avrupa Birliği ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, gerek  vize konusu buna benzer birçok konular var ki bunları tekrar karşılıklı olarak  değerlendirme fırsatını bulacağız." değerlendirmesini yaptı.
 
Dün Suriye'den Kilis'e roket atılmasına ilişkin soruya da Erdoğan,  bunun son bir hafta ,10 gün içerisindeki gelişmelerin tezahürü olduğunu  belirterek, şunları kaydetti:
"Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu tabii rejim tarafından yapılan  uygulamalar ve bunun karşılığında da biz fırtınalarımızla onlara gerekli cevabı  verdik. Şimdi Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı  değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz."
 
 
"Konuşmam 2023'ün adeta manifestosu olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin çarşamba günü yapılacağı  kongresine ilişkin soru üzerine, kongreler için ön hazırlıkları kararlı bir  şekilde yaptıklarını belirterek, şu anda sloganlardan, çarşamba günü yapacağı  konuşmaya varıncaya kadar her şeyin en ideal şekliyle hazırlandığını söyledi.
 
Çarşamba günü yapacağı konuşmanın adeta 2023'ün bir manifestosu  olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi,  gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan çok daha geniş anlamda  bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım. İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı  ifade ederek aynı zamanda da tabii AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle  bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın  gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde inşallah ifade  edeceğiz."
 
Erdoğan, çok farklı bir dönemde, koronavirüs sürecinde kongrelerin  gerçekleştirildiğini anımsatarak, MHP'nin de genel kurulunu yaptığını söyledi.
 
AK Parti'nin de bir taraftan genel kurulunu yapacağını dile getiren  Erdoğan, "Bütün belde, ilçe ve il kongrelerimizi bütün bu zor şartlarda hızlı bir  şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e inşallah  Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanacağız.  İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bu yeni dönüşümle  birlikte de inşallah 2024 ve ondan sonrasının hazırlıkları devam edecektir."  şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde  kıldı
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma  namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan  Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti.
 
Vahdettin Köşkü’nün yakınındaki Kerem Aydınlar Camisi’ne gelen  Erdoğan, burada cuma namazını kıldı.
 
Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti  İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik  etti.
 
Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan  Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.
 

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