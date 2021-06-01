İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede doktor Ertan İskender'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Doktor İskender'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bıçaklanan doktora 'geçmiş olsun' telefonu
DHA | 01 Haziran 2021 Salı - 13:36 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 13:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayram N.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan doktor Ertan İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bıçaklanan doktora 'geçmiş olsun' telefonu
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