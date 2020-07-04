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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beyin tümörü ameliyatı geçiren çocukla ilgili paylaşım

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 19:09 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 19:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde, video konferans aracılığıyla görüştüğü beyin ameliyatı geçiren 4 yaşındaki çocuğa şifa dileğinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir  Hastanesi Açılış Töreni'nde, hastanenin bazı bölümlerine video konferans  yöntemiyle bağlanarak klinik sorumlularından bilgi aldı.
 
Bu sırada hastanenin beyin cerrahi bölümünde tümör ameliyatı geçiren 4  yaşındaki Abdulkadir isimli çocuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermek  istediğini belirtti.
 
Hastane yatağındaki çocuk, Erdoğan'a Rabia işareti yaparak asker  selamı verdi.
 
Erdoğan, açılış sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda,  şu ifadeleri kullandı:
"Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Kartal Dr. Lütfi Kırdar  Şehir Hastanesinde ciddi bir ameliyat geçiren 4 yaşındaki Abdulkadir ile  selamlaşma imkanımız oldu. Bizi hizmetten bir an geri bırakmayan şey,  yavrularımızın gözlerindeki bu umut ışığıdır. Rabb'im şifa versin."
 
Paylaşımda, Abdulkadir ile tören sırasında yapılan görüşmenin videosu  da yer aldı.
 
 

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