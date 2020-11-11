Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması!

Görevden affını isteyen ve kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Önemli hizmetler veren Berat Albayrak’a, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle affını istedi. Kabul ettik" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, görevinden affını isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili olarak "Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ettik. Önemli hizmetler veren Berat Albayrak’a, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin" dedi.