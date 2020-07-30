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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 11:06 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 11:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı  görüntülü mesajında, bayramın Türk milleti ve tüm İslam alemine ve insanlığa  hayırlar getirmesini niyaz etti.
 
Bu sene Kurban Bayramı'nın, koronavirüs salgınından dolayı hac  farizasının sınırlı bir şekilde yapılacak olması nedeniyle mahzun bir şekilde  yaşanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yıl, yine  milyonlarca Müslüman, Kabe-i Muazzama'yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla,  coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta  olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik.  Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat,  salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu." ifadelerini kullandı.
 
"TAMAM" diye ifade ettikleri 'temizlik, maske ve mesafe' ilkeleri  hayatın merkezine yerleştirilerek hem elde edilen kazanımların korunması hem de  daha büyük hedeflere doğru yürümenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan,  "Salgın döneminde, ülkemizde gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak,  milletimizin her bir ferdine destek olmaya özel önem verdik." dedi.
 
"Nakdi destek ödemelerinin sürelerini uzattık"
Sosyal koruma kalkanı altında yaklaşık 26,5 milyar liralık bir  kaynağı, vatandaşların istifadesine karşılıksız olarak sunduklarını belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bayramlarda verdiğimiz 1000'er liralık ikramiyelerine ek olarak, bu  dönemde emeklilerimizin en düşük maaşını 1500 liraya çıkardık. İstihdamı korumak  amacıyla pek çok destek programını hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği yanında,  işini kaybeden veya ücretsiz izne çıkartılan çalışanlarımıza yönelik nakdi destek  ödemelerinin sürelerini uzattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanlarını, 83  milyon vatandaşımızın her birinin emrine sunarak, geleceğimize güvenle  bakabilmemizi sağladık. Milletimizin, kendisine sunduğumuz imkanları,  çalışkanlığıyla, gayretiyle, üretkenliğiyle, büyük ve güçlü Türkiye idealimize  daha büyük katkılara dönüştüreceğinden en küçük bir şüphemiz yoktur."
 
"Egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz"
"Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustos ayına girmek üzere  olduğumuz şu günlerde, inşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız."  ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren  mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle  neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için  başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Fatih Sultan Mehmet  Han'ın vakfiyesine uygun şekilde, yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız  Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi, egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt  göstermeyeceğiz.
 
Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre  sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer  almayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu  müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Rabb'imden, bu  mübarek günler hürmetine, milletçe Sıratı Müstakim üzere işimizi  kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını, gayretimizi ve gücümüzü artırmasını  niyaz ediyorum."
 
Kurban Bayramı için yollara çıkan tüm vatandaşlardan, trafik ve sağlık  kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayram  sevincine gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi dermansız  bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Bir  kez daha Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış  getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban bauramı bayram mesajı
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