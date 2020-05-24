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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı

DHA |  24 Mayıs 2020 Pazar - 7:04 | Son Güncelleme : 24 05 2020 - 7:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan paylaşımında, “Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında Ak Parti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Erdoğan'ın AK Parti'lilerle video konferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine de yer verildi.

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